Was ist vorbeugende Wartung?

Oft besteht der Impuls, vorbeugende und vorausschauende Wartung als völlig unterschiedliche Einheiten zu betrachten. Leider verfehlt dieser Versuch, die Beziehung in einfachen Begriffen wie vorbeugende Wartung vs. vorausschauende Wartung zu beschreiben, einen entscheidenden Punkt.



In Wirklichkeit handelt es sich bei der vorausschauenden Wartung um eine weiterentwickelte Form der vorbeugenden Wartung. Beide Arten versuchen, mechanische Ausfälle proaktiv zu antizipieren und zu verhindern. Doch die vorausschauende Wartung geht noch einen Schritt weiter.



Nehmen wir ein einzelnes industrielles Gerät. Wenn wir eine vorbeugende Wartung an dieser Ausrüstung durchführen würden, könnten wir allgemeine Informationen über die Marke und das Modell dieser Maschine verwenden, um grobe Zeitschätzungen darüber zu erstellen, wann eine regelmäßige Wartung daran durchgeführt werden sollte. Wir würden ungefähr wissen, wann Wartungsarbeiten durchgeführt werden sollten.



Die vorausschauende Wartung hingegen ist wesentlich präziser und erfordert daher auch wesentlich mehr Daten. Informationen über den erwarteten Lebenszyklus dieses Gerätemodells werden mit historischen Daten über die Leistung dieser bestimmten Einheit kombiniert. Sobald diese zusätzlichen Daten vorliegen, können Modelle für die vorausschauende Wartung aussagekräftige Vorhersagen treffen, die den Betreibern mit Sicherheit mitteilen, wann Systemausfälle eintreten werden.



Und da Reparaturen, die durch vorausschauende Wartung geplant werden, genau dann durchgeführt werden, wenn sie benötigt werden (und nicht nach einem allgemeinen Zeitplan), werden keine unnötigen Reparaturen durchgeführt – was die Wartungsbudgets schlanker hält.



Die vorausschauende Wartung floriert in Verbindung mit dem IoT. Da Maschinen ständig Updates über ihre Aktivitäten und ihren Zustand generieren, erhalten Modelle für die vorausschauende Wartung nun die Fülle an Daten, die sie benötigen, um dringend benötigte Wartungsvorhersagen zu erstellen.