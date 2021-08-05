Was ist vorbeugende Wartung?

Unter vorbeugender Wartung versteht man die Durchführung von regelmäßig geplanten Wartungsarbeiten, um unerwartete Ausfälle in der Zukunft zu vermeiden. Kurz gesagt: Es geht darum, Dinge zu reparieren, bevor sie ausfallen.
Durch maschinelles Lernen, Betriebsdatenanalyse und vorausschauende Überwachung des Anlagenzustands können Ingenieure die Wartung optimieren und die Risiken für die Zuverlässigkeit des Anlagen- oder Geschäftsbetriebs reduzieren. Software, die zur Unterstützung der vorbeugenden Instandhaltung (manchmal auch als vorbeugende Wartung bezeichnet) entwickelt wurde, trägt dazu bei, einen stabilen Betrieb zu gewährleisten, die Einhaltung von Garantien sicherzustellen und Probleme zu lösen, die sich auf die Produktion auswirken – bevor sie auftreten.
Erfahren Sie, wie das Asset-Management mit Detektionseinrichtungen der nächsten Generation von der Routinewartung zu einem vorausschauenden, KI-gestützten Prozess wird.
Es gibt 4 Hauptarten der vorbeugenden Wartung. Alle basieren auf dem Konzept der geplanten Instandhaltung, sind jedoch unterschiedlich organisiert und terminiert, um den verschiedenen Geschäftszwecken gerecht zu werden.
Nutzungsbasierte vorbeugende Wartung wird durch die tatsächliche Nutzung einer Anlage ausgelöst. Diese Art der Wartung berücksichtigt die durchschnittliche tägliche Nutzung oder die Exposition gegenüber Umweltbedingungen einer Anlage und verwendet sie, um ein Fälligkeitsdatum für eine zukünftige Inspektions- oder Wartungsaufgabe vorherzusagen.
Die kalender-/zeitbasierte vorbeugende Wartung erfolgt zu einem geplanten Zeitpunkt, der auf einem Kalenderintervall basiert. Die Wartungsmaßnahme wird ausgelöst, wenn das Fälligkeitsdatum näher rückt und die erforderlichen Arbeitsaufträge erstellt wurden.
Die vorausschauende Wartung dient dazu, korrektive Wartungsmaßnahmen zu planen, bevor ein Ausfall auftritt. Das Team muss zunächst den Zustand der Ausrüstung ermitteln, um abschätzen zu können, wann eine Wartung durchgeführt werden sollte. Dann werden Wartungsaufgaben geplant, um unerwartete Geräteausfälle zu verhindern.
Vorbeugende Wartung zeigt nicht nur, dass und wann ein Ausfall eintreten wird, sondern auch, warum er eintritt. Diese Art der Wartung hilft bei der Analyse und Bestimmung verschiedener Optionen und potenzieller Auswirkungen, um Risiken für den Betrieb zu minimieren.
Die Industrie ist in hohem Maße von regelmäßiger Wartung abhängig, um voll produktiv und frei von kostspieligen, zeitraubenden mechanischen Ausfällen zu bleiben.
Der Begriff „vorbeugende Wartung“ deckt ein breites Spektrum von vorgeschriebenen Tätigkeiten und allgemeinen Aufgaben ab. Jede Produktionskomponente innerhalb eines Systems erfordert ein gewisses Maß an regelmäßiger Wartung, und diese Geräte müssen in der Regel zumindest gereinigt und geschmiert werden. In anderen Fällen kann eine umfassendere Wartung erforderlich sein, bei der bestimmte Teile umfassend überholt, repariert oder sogar ausgetauscht werden müssen.
Auf einer höheren Ebene umfasst die vorbeugende Wartung auch die Instandhaltung der physischen Anlage, in der die verschiedenen Produktionssysteme untergebracht sind. Zu den allgemeinen Aufgaben im Zusammenhang mit dieser Art der vorbeugenden Wartung gehört es sicherzustellen, dass das HLK-System in gutem Zustand ist, dass alle elektrischen Systeme funktionieren und den Normen entsprechen und dass alle erforderlichen Beleuchtungsanlagen ordnungsgemäß funktionieren.
Oft besteht der Impuls, vorbeugende und vorausschauende Wartung als völlig unterschiedliche Einheiten zu betrachten. Leider verfehlt dieser Versuch, die Beziehung in einfachen Begriffen wie vorbeugende Wartung vs. vorausschauende Wartung zu beschreiben, einen entscheidenden Punkt.
In Wirklichkeit handelt es sich bei der vorausschauenden Wartung um eine weiterentwickelte Form der vorbeugenden Wartung. Beide Arten versuchen, mechanische Ausfälle proaktiv zu antizipieren und zu verhindern. Doch die vorausschauende Wartung geht noch einen Schritt weiter.
Nehmen wir ein einzelnes industrielles Gerät. Wenn wir eine vorbeugende Wartung an dieser Ausrüstung durchführen würden, könnten wir allgemeine Informationen über die Marke und das Modell dieser Maschine verwenden, um grobe Zeitschätzungen darüber zu erstellen, wann eine regelmäßige Wartung daran durchgeführt werden sollte. Wir würden ungefähr wissen, wann Wartungsarbeiten durchgeführt werden sollten.
Die vorausschauende Wartung hingegen ist wesentlich präziser und erfordert daher auch wesentlich mehr Daten. Informationen über den erwarteten Lebenszyklus dieses Gerätemodells werden mit historischen Daten über die Leistung dieser bestimmten Einheit kombiniert. Sobald diese zusätzlichen Daten vorliegen, können Modelle für die vorausschauende Wartung aussagekräftige Vorhersagen treffen, die den Betreibern mit Sicherheit mitteilen, wann Systemausfälle eintreten werden.
Und da Reparaturen, die durch vorausschauende Wartung geplant werden, genau dann durchgeführt werden, wenn sie benötigt werden (und nicht nach einem allgemeinen Zeitplan), werden keine unnötigen Reparaturen durchgeführt – was die Wartungsbudgets schlanker hält.
Die vorausschauende Wartung floriert in Verbindung mit dem IoT. Da Maschinen ständig Updates über ihre Aktivitäten und ihren Zustand generieren, erhalten Modelle für die vorausschauende Wartung nun die Fülle an Daten, die sie benötigen, um dringend benötigte Wartungsvorhersagen zu erstellen.
Schöpfen Sie den maximalen Nutzen aus Ihren Assets und erzielen Sie Kosteneinsparungen, indem Sie eine vorbeugende Wartungsstrategie verfolgen. Weitere Vorteile: bessere Organisationsstruktur und kontinuierlicher Betrieb.
Planen Sie Wartungs- und Inspektionsarbeiten systematisch, um sicherzustellen, dass die Anlagen ihre volle Lebensdauer erreichen und die Garantien auf dem neuesten Stand bleiben.
Verwalten Sie geplante und ungeplante Kosten für Wartung, Inventar und Ersatzteile. Ein besserer Einblick in Ihre Abläufe und Assets hilft Ihnen, die Wartungskosten erheblich zu senken.
Eine gut organisierte Belegschaft ist produktiver. IBM Maximo® verbessert die Terminplanung, das Lieferantenmanagement sowie den Workflow und die Finanzberichterstattung – alles ohne Papier.
Erkennen Sie Reparaturen früher im Lebenszyklus der Anlage, um die Betriebszeit zu erhöhen, Ausfallzeiten zu reduzieren und die Produktion zu optimieren.
Ein Hauptaspekt unterscheidet vorbeugende Wartung von reaktiver Wartung: der Zeitpunkt. Bei der reaktiven Wartung wird eine „Run-to-Fail“-Richtlinie angewendet, bei der Wartungsarbeiten erst dann durchgeführt werden, wenn ein Gerät tatsächlich nicht mehr funktioniert. Dann muss die notwendige Reparatur schnellstmöglich durchgeführt werden. Andererseits versucht die vorbeugende Wartung, Geräteausfälle vorherzusehen und Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, bevor es zu einem mechanischen Ausfall kommt.
Die gewählte Methode – vorbeugende Wartung oder reaktive Wartung – wäre nicht so wichtig, wenn da nicht die Tatsache wäre, dass reaktive Wartung viel teurer werden kann als vorbeugende Wartung. Denken Sie an die Analogie der Autowartung und das Beispiel des Autos, das nicht regelmäßig den vorgeschriebenen Service erhält und dann einen katastrophalen Ausfall mehrerer Systeme erleidet, was plötzlich umfangreiche und teure Reparaturen erforderlich macht.
Obwohl die Einführung vorbeugender Wartungsmaßnahmen die Budgetierung regelmäßiger Wartungsarbeiten erfordert und möglicherweise die Einführung eines computergestützten Instandhaltungsmanagementsystems (Computerized Maintenance Management System, CMMS) erforderlich macht, lohnt sich dies in der Regel in einem industriellen Umfeld, insbesondere da ein ungeplanter Reparaturstillstand in einem Industriebetrieb schnell zu Produktionsstillständen oder sogar zu Einnahmeverlusten führen kann.
Der Einsatz von KI- und IoT-Technologien in Betrieben hat zunehmend zu einer kontinuierlichen Optimierung sowohl der Anlagen als auch der Aktivitäten geführt, die den Industriesektor antreiben. Was die Zukunft der vorbeugenden Wartungsmaßnahmen betrifft, so hat der Einsatz von Remote-Überwachung und analytischer Modellierung bereits zu einer deutlichen Reduzierung der für die Durchführung vorbeugender Wartungsaufgaben zugewiesenen Ressourcen geführt.
Aus der Perspektive der Vermögenswerte hat eine umfassendere Datenerfassung und -analyse – die durch die heutigen KI- und IoT-Lösungen ermöglicht wird – es den Herstellern ermöglicht, wertvolle Daten zu erhalten, die die Zuverlässigkeit ihrer Betriebsabläufe und Produkte verbessert haben. Anlagenbetreiber können die Qualität der Anlagen, die sie in ihren Betrieben einsetzen, wirklich verstehen und neue Strategien für den Lebenszyklus von Anlagen entwickeln, die Anlagen mit schlechter Leistung aus dem Betrieb entfernen und letztendlich Ausfallzeiten und Kosten reduzieren.
