SiB Solutions verwendet Event Streams for IBM Cloud für die Kommunikation zwischen den Microservices, die sich auf virtuellen Maschinen befinden und eine Verbindung zwischen den Lagern der Kunden und der Cloud herstellen. So nutzen die Services von SiB Solutions beispielsweise intelligente Videokameras, um bestimmte Lagerprozesse zu überwachen. Mithilfe von KI kann zum Beispiel ein Gabelstaplerfahrer einen akustischen Alarm erhalten. Der Fahrer sieht dann ein Augmented Reality (AR)-Overlay der aktuellen Ladung mit einem roten Rechteck um eine falsch abgelegte Kiste und Anweisungen, die angeben, wo sie abgestellt werden soll.

Unternehmen, die wertvolle Güter umschlagen, entscheiden sich für SiB Solutions, weil sie damit einen hervorragenden Überblick und Einblick in ihre lokalen und internationalen Logistikabläufe haben. Tatsächlich betreut das Unternehmen mittlerweile über 30 Standorte in Europa und Nordamerika. Mit dem verwalteten Event Streams-Dienst in der IBM Cloud konnte SiB Solutions Infrastrukturkosten und Betriebsausgaben einsparen. Mit den Worten von CTO Nilsson: „Es funktioniert einfach.“