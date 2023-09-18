Was ist Datenintegration?

Unter Datenintegration versteht man den Prozess der Kombination und Harmonisierung von Daten aus verschiedenen Quellen in einem einheitlichen, kohärenten Format, das für verschiedene analytische, operative und entscheidungsrelevante Zwecke genutzt werden kann.
In der heutigen digitalen Landschaft können Unternehmen in der Regel nicht funktionieren, ohne Daten aus einer Vielzahl von Quellen zu sammeln, darunter Datenbanken, Anwendungen, Tabellenkalkulationen, Cloud-Services, APIs und andere. In den meisten Fällen sind diese Daten in unterschiedlichen Formaten und an verschiedenen Orten mit unterschiedlicher Qualität gespeichert, was zu Datensilos und Inkonsistenzen führt.
Der Prozess der Datenintegration zielt darauf ab, diese Herausforderungen zu bewältigen, indem Daten aus unterschiedlichen Quellen zusammengeführt, in eine konsistente Struktur umgewandelt und für die Analyse und Entscheidungsfindung zugänglich gemacht werden.
Anders als z. B. die Datenaufnahme, die nur ein Teil der Datenintegration ist, setzt sich die Integration bis in die Analysephase des Data Engineering fort. Das bedeutet, dass sie auch Datenvisualisierungs- und Business Intelligence (BI)-Workflows umfasst. Sie trägt also mehr Verantwortung für die Datenergebnisse.
Hybrid-Cloud-Umgebungen werden immer komplexer, aber Bausteine der Multicloud-Datenintegration wie Datenvirtualisierung, -katalogisierung und -automatisierung können helfen, die Vielfalt einzugrenzen.
Datenintegration umfasst eine Reihe von Schritten und Prozessen, die Daten aus unterschiedlichen Quellen zusammenführen und in ein einheitliches und nutzbares Format umwandeln. Hier finden Sie einen Überblick darüber, wie ein typischer Datenintegrationsprozess funktioniert:
Insgesamt umfasst die Datenintegration eine Kombination aus technischen Prozessen, Tools und Strategien, um sicherzustellen, dass Daten aus verschiedenen Quellen harmonisiert, genau und für aussagekräftige Analysen und Entscheidungsfindungen verfügbar sind.
Es gibt verschiedene Arten der Datenintegration, jede mit ihren eigenen Stärken und Schwächen. Die Wahl der am besten geeigneten Datenintegrationsmethode hängt von Faktoren wie dem Datenbedarf des Unternehmens, der Technologielandschaft, den Leistungsanforderungen und den Budgetbeschränkungen ab.
Extract, Load, Transform (ELT) beinhaltet das Extrahieren von Daten aus ihrer Quelle, das Laden in eine Datenbank oder ein Data Warehouse und das anschließende Transformieren in ein Format, das den Geschäftsanforderungen entspricht. Dies kann das Bereinigen, Aggregieren oder Zusammenfassen der Daten beinhalten. ELT-Datenpipelines werden häufig in Big-Data-Projekten und bei der Echtzeitverarbeitung eingesetzt, wo Geschwindigkeit und Skalierbarkeit entscheidend sind.
Der ELT-Prozess hängt stark von der Leistungsfähigkeit und Skalierbarkeit moderner Datenspeichersysteme ab. Durch das Laden der Daten vor der Umwandlung nutzt ELT die Rechenleistung dieser Systeme voll aus. Dieser Ansatz ermöglicht eine schnellere Datenverarbeitung und eine flexiblere Datenverwaltung im Vergleich zu herkömmlichen Methoden.
Mit Extract, Transform, Load (ETL) werden die Daten transformiert, bevor sie in das Datenspeichersystem geladen werden. Das bedeutet, dass die Umwandlung außerhalb des Datenspeichersystems erfolgt, normalerweise in einem separaten Staging-Bereich.
In Bezug auf die Leistung hat ELT oft die Oberhand, da es die Leistungsfähigkeit moderner Datenspeichersysteme nutzt. Andererseits können ETL-Datenpipelines eine bessere Wahl in Szenarien sein, in denen Datenqualität und -konsistenz von größter Bedeutung sind, da der Transformationsprozess strenge Schritte zur Datenbereinigung und -validierung umfassen kann.
Die Datenintegration in Echtzeit beinhaltet die Erfassung und Verarbeitung von Daten, sobald sie in den Quellsystemen verfügbar sind, und sie dann sofort in das Zielsystem zu integrieren. Diese Streaming-Datenmethode wird in der Regel in Szenarien verwendet, in denen aktuelle Erkenntnisse erforderlich sind, wie Echtzeitanalysen, Betrugserkennung und Überwachung.
Eine Form der Datenintegration in Echtzeit, die Änderungsdatenerfassung (Change Data Capture, CDC), überträgt Aktualisierungen der Daten in den Quellsystemen auf Data Warehouses und andere Repositorys. Diese Änderungen können dann auf ein anderes Datenrepository angewendet oder in einem Format zur Verfügung gestellt werden, das z. B. von ETL oder anderen Arten von Datenintegrationstools verwendet werden kann.
Bei der Anwendungsintegration (API) werden Daten zwischen verschiedenen Softwareanwendungen integriert, um einen nahtlosen Datenfluss und Interoperabilität zu gewährleisten. Diese Datenintegrationsmethode wird häufig in Szenarien verwendet, in denen verschiedene Apps Daten gemeinsam nutzen und zusammenarbeiten müssen, z. B. um sicherzustellen, dass Ihr HR-System über dieselben Daten wie Ihr Finanzsystem verfügt.
Bei der Datenvirtualisierung wird eine virtuelle Ebene geschaffen, die eine einheitliche Sicht auf Daten aus verschiedenen Quellen bietet, unabhängig davon, wo sich die Daten physisch befinden. Es ermöglicht Benutzern, bei Bedarf auf integrierte Daten zuzugreifen und diese abzufragen, ohne dass physische Daten verschoben werden müssen. Es ist nützlich für Szenarien, in denen Agilität und Echtzeitzugriff auf integrierte Daten entscheidend sind.
Bei der föderierten Datenintegration verbleiben die Daten in ihren ursprünglichen Quellsystemen, und Abfragen werden in Echtzeit über diese verteilten Systeme ausgeführt, um die erforderlichen Informationen abzurufen. Sie eignet sich am besten für Szenarien, in denen Daten nicht physisch verschoben werden müssen und zur Analyse virtuell integriert werden können. Obwohl die föderierte Integration die Datenduplizierung reduziert, kann sie unter Leistungsproblemen stehen.
Die Datenintegration bietet eine Reihe von Vorteilen, die es Unternehmen ermöglichen, fundiertere Entscheidungen zu treffen, Abläufe zu rationalisieren und sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Zu den wichtigsten Vorteilen der Datenintegration gehören:
Die Datenintegration führt Informationen aus verschiedenen Quellen und Systemen zusammen und bietet eine einheitliche und umfassende Übersicht. Durch das Aufbrechen von Datensilos können Unternehmen Redundanzen und Inkonsistenzen beseitigen, die durch isolierte Datenquellen entstehen.
Durch Datenkonvertierungs- und Bereinigungsprozesse trägt die Datenintegration zur Verbesserung der Datenqualität bei, indem Fehler, Inkonsistenzen und Redundanzen identifiziert und korrigiert werden. Genaue und zuverlässige Daten schaffen Vertrauen bei Entscheidungsträgern.
Integrierte Daten ermöglichen reibungslosere Geschäftsprozesse, indem sie die manuelle Dateneingabe reduzieren und den Bedarf an sich wiederholenden Aufgaben minimieren. Außerdem werden Fehler minimiert und die Datenkonsistenz im gesamten Unternehmen verbessert.
Die Datenintegration ermöglicht einen schnelleren Zugriff auf Daten für die Analyse. Diese Geschwindigkeit ist entscheidend für eine rechtzeitige Entscheidungsfindung und die Reaktion auf Markttrends, Kundenanforderungen und neue Chancen.
Die Datenintegration ist ein grundlegender Aspekt jeder Business-Intelligence-Initiative. BI-Tools basieren auf integrierten Daten, um aussagekräftige Visualisierungen und Analysen zu generieren, die strategische Initiativen vorantreiben.
Integrierte Daten können Muster, Trends und Chancen aufdecken, die möglicherweise nicht erkennbar sind, wenn die Unternehmensdaten über verteilte Systeme verstreut sind. So können Unternehmen Innovationen entwickeln und neue Produkte oder Services entwickeln.
Datenintegration wird in einer Vielzahl von Branchen und Szenarien eingesetzt, um verschiedene geschäftliche Anforderungen und Herausforderungen zu bewältigen. Zu den häufigsten Anwendungsfällen für die Datenintegration gehören:
Viele Jahre lang erforderte der gängigste Ansatz zur Datenintegration, dass die Entwickler Skripte in Structured Query Language (SQL), der Standardprogrammiersprache für relationale Datenbanken, von Hand kodieren.
Heutzutage bieten verschiedene IT-Anbieter viele unterschiedliche Datenintegrations-Tools an, die den Datenintegrationsprozess automatisieren, rationalisieren und dokumentieren. Die Palette reicht von Open-Source-Lösungen bis hin zu umfassenden Datenintegrationsplattformen. Diese Datenintegrationssysteme umfassen im Allgemeinen viele der folgenden Tools:
IBM Databand ist eine Beobachtbarkeitssoftware für Data-Pipelines und -Warehouses, die Metadaten automatisch erfasst, um historische Baselines zu erstellen, Unregelmäßigkeiten zu erkennen und Warnungen zu sichten, um Probleme mit der Datenqualität zu beheben.
IBM DataStage unterstützt ETL- und ELT-Muster und ermöglicht eine flexible und nahezu Echtzeit-Datenintegration sowohl On-Premise als auch in der Cloud.
IBM Knowledge Catalog ist ein intelligenter Datenkatalog für das Zeitalter der KI, mit dem Sie Daten, Wissensressourcen und ihre Beziehungen abrufen, kuratieren, kategorisieren und teilen können – wo auch immer sie sich befinden.
Implementieren Sie noch heute die proaktive Daten-Observability mit IBM Databand, um Probleme beim Datenzustand zu erkennen, bevor es Ihren Benutzern auffällt.