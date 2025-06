Was ist iPaaS (Integration Platform as a Service)?

Bevor eine iPaaS-Lösung ausgewählt und implementiert wird, bewerten die Führungskräfte des Unternehmens die Integrationsanforderungen und -ziele. Unternehmen können iPaaS-Plattformen für eine Reihe von Integrationen nutzen, darunter Apps, Datenspeicher, Mikrodienste, Event Streams und vieles mehr. Und da Unternehmen über einzigartige IT-Architekturen verfügen und verschiedene iPaaS-Dienste für unterschiedliche Integrationsanforderungen entwickelt wurden, gibt es selten eine fertige iPaaS-Lösung, die für alle geeignet ist.

Sobald die Teams Anwendungsfälle für die Integration identifiziert haben, können sie einen iPaaS-Anbieter auswählen, der den Anforderungen des Unternehmens entspricht, und mit dem Konfigurationsprozess beginnen. Die ersten iPaaS-Einrichtungsprozesse variieren je nach dem vom Team verwendeten iPaaS-Dienst und den Arten von Integrationen, die erstellt werden sollen. Hier ist jedoch ein Beispiel dafür, wie eine iPaaS-Datenintegration funktionieren könnte.

Zunächst muss der Benutzer die zu integrierenden Systeme mithilfe der in der iPaaS-Plattform verfügbaren Konnektoren und Vorlagen verbinden. Ein Einzelhändler könnte sich beispielsweise dafür entscheiden, ein ERP-System (Enterprise Resource Planning), ein CRM-System (Customer Relationship Management) und einen Cloud-Speicherservice zu verbinden.

Wenn die Systeme verbunden sind, kann der Benutzer die Integrationsabläufe entwerfen, von denen jeder die Abfolge von Aktionen definiert (z. B. das Extrahieren von Daten aus einem System, deren Umwandlung und Migration in ein anderes System). In dieser Phase legen die Benutzer auch die Konvertierungs-, Aggregations- und Anreicherungsprozesse fest, die regeln, wie Daten transformiert und zwischen Systemen zugeordnet werden.

Die iPaaS-Plattform koordiniert dann den Datenaustausch und gewährleistet eine sichere, durchgängige Datenübermittlung an die verbrauchenden Anwendungen oder an Data Warehouses und Data Lakes für eine spätere Analyse. Wenn die Integrationen von Programmierschnittstellen (Application Programming Interfaces, APIs) abhängen, verwaltet iPaaS die API-Aufrufe, wickelt die Authentifizierung ab und stellt sicher, dass Daten sicher ausgetauscht werden.

Sobald die Integrationen eingerichtet und in Betrieb sind, können die Teams Dashboards anzeigen, Warnmeldungen erhalten und Datenprotokolle analysieren, um sicherzustellen, dass die Integrationen optimal funktionieren und dass alle Probleme umgehend diagnostiziert und behoben werden. Darüber hinaus sind viele iPaaS-Lösungen so konzipiert, dass sie sich an die Bedürfnisse des Unternehmens anpassen lassen. Die Plattform kann so konfiguriert werden, dass neue Ressourcen bereitgestellt werden, wenn das Datenvolumen wächst oder neue Systeme hinzugefügt werden.

Unternehmen können auch ihre internen IT-Abteilungen mit der Entwicklung maßgeschneiderter Integrationen beauftragen. Je nach Geschäftsanforderungen kann ein gewisses Maß an Anpassung erforderlich sein. Oft ist es jedoch einfacher und kostengünstiger, sich auf iPaaS-Angebote von Drittanbietern zu verlassen, wenn dies möglich ist.