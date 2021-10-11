Was ist Middleware?

Der Begriff Middleware wurde erstmals in den späten 1960er Jahren eingeführt und entstand, weil die erste Version in der Regel als Vermittler zwischen einer Anwendungs-Frontend (Client) und einer Backend-Ressource (z. B. einer Datenbank, einer Mainframe-Anwendung oder einem spezialisierten Hardwaregerät) fungierte, von der ein Client Daten anfordern konnte. Als Reaktion auf die Zunahme des verteilten Rechnens in den 1980er Jahren wurde Middleware verstärkt eingesetzt, um neuere Anwendungen mit herkömmlichen Altsystemen zu verknüpfen.

Aber die heutige Middleware geht weit über diesen Bereich hinaus. Portal-Middleware umfasst beispielsweise das Anwendungs-Frontend sowie Tools für die Back-End-Konnektivität. Portal-Middleware umfasst beispielsweise das Anwendungs-Frontend sowie Tools für die Backend-Konnektivität.

Middleware hat sich zu einer wesentlichen Rolle in der modernen Entwicklung cloudnativer Anwendungen entwickelt. Es verwendet Container-Technologie, die es DevOps und anderen Teams ermöglicht, sich mit Ressourcen zu verbinden, die über Multicloud-Umgebungen verteilt sind. Dies unterstützt Continuous Integration (CI) und Continuous Delivery (CD) (CI/CD) und optimiert so die Codierung, das Testen und die Bereitstellung von Anwendungen für eine schnelle Skalierung und ein schnelles Geschäftswachstum.

Unternehmen nutzen Middleware zunehmend als cloudbasiertes Serviceangebot für die Kommunikation zwischen Systemen und als Datenmanagement-Tool. Eine Studie von Technavio prognostiziert für den globalen Markt für Middleware as a Service (MWaaS) einen Anstieg um 45,44 Milliarden US-Dollar bei einer jährlichen Wachstumsrate von 17,73 % zwischen 2023 und 2028. Die Studie führt dieses Wachstum auf die weit verbreitete Einführung von Cloud Computing und die Zunahme von Serverless Computing und Microservices zurück.1