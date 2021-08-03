Was ist Interoperabilität im Gesundheitswesen?

Der sichere Zugriff auf Gesundheitsdaten und deren sichere Weitergabe war schon immer eine Herausforderung. Die Natur von Gesundheitsdaten führt zu einem Paradoxon: Es ist schwierig, sie weiterzugeben, weil sie sensibel sind und ein hohes Maß an Datenschutz und Sicherheit erfordern. Gleichzeitig kann die Unfähigkeit, auf sie zuzugreifen, wenn sie benötigt werden, erheblichen Schaden anrichten. Mangelnde Interoperabilität kann dazu führen, dass ein unvollständiges Verständnis der Gesundheitsbedürfnisse einer Person oder einer Bevölkerungsgruppe entsteht. Dies kann wiederum zu schlechteren Gesundheitsergebnissen und höheren Kosten führen

Da die Bevölkerung auf der ganzen Welt altert und die Menschen länger leben, werden Interoperabilität und Datenaustausch für eine effektive Gesundheitsversorgung immer wichtiger. In den USA haben nach Schätzungen der Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) zwei von drei älteren Amerikanern mindestens zwei chronische Verhaltensstörungen oder körperliche Erkrankungen. Die Behandlung von Menschen mit mehreren chronischen Erkrankungen macht derzeit schätzungsweise 66 % der Gesundheitskosten in den USA aus (Link befindet sich außerhalb von ibm.com).

In ihrer landesweiten Roadmap (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) gibt das Office of the National Coordinator for Health Information Technology (ONC) an, dass die Verwendung von elektronischen Patientenakten (EHRs) in den Vereinigten Staaten sehr stark zugenommen hat. Viele Krankenhäuser haben mittlerweile routinemäßigen Zugriff auf Krankenakten und Patientendaten von externen Anbietern, doch weniger als die Hälfte der Krankenhäuser integriert die Daten, die sie erhalten, in die individuellen Patientenakten. Obwohl sich der Zugang zu wichtigen klinischen Daten verbessert hat, gibt es noch viel zu tun, um die Stakeholder zusammenzubringen und ein integriertes Daten-Ökosystem zu schaffen.

Die Interoperabilität von Gesundheitsdaten hilft nicht nur Ärzten und anderen Gesundheitsdienstleistern, einen umfassenderen Überblick über ihre Patienten zu erhalten, sondern auch Organisationen in der gesamten Gesundheitsbranche. Wenn Gesundheitsinformationssysteme stärker integriert wären, könnten Krankenversicherungen ein besseres Verständnis ihrer Auslastungsraten und der Nachfrage nach Dienstleistungen entwickeln. Staatliche Dienstleister könnten auf Bevölkerungsdaten zugreifen, um Trends zu erkennen und die Bedürfnisse ihrer Bürger zu erfüllen. Außerdem könnten Life-Science-Organisationen robuste Datensätze nutzen, um schneller und fundierter forschen zu können.

Mit einer besseren Interoperabilität wären Unternehmen in der Lage, Einzelpersonen nicht mehr an einem Tag als Patient, am nächsten als Mitglied eines Krankenversicherungsplans und am übernächsten als Nutzer von Gesundheits-Apps zu betrachten. Stattdessen könnten Entscheidungsträger in der gesamten Branche damit beginnen, zu untersuchen, wie Menschen auf Gesundheitsinformationen zugreifen und diese verwenden – unabhängig von ihrer Quelle –, um bessere Versorgungsmodelle zu entwickeln, eine höhere Patientensicherheit zu gewährleisten und die Erfahrungen der von ihnen betreuten Menschen zu verbessern.