Was ist ein Content-Management-System (CMS)?

1. Personen, die das CMS verwenden, werden während der Inhaltserstellungsphase zu Autoren innerhalb des Systems und aktualisieren die Website-Inhalte so viel oder so wenig, wie sie möchten. Die Inhaltsaktualisierungen können innerhalb von Minuten in der Vorschau angezeigt, überprüft und genehmigt werden. Wenn Aktualisierungen kanalübergreifend angezeigt werden müssen, können diese Änderungen für einen späteren Zeitpunkt gespeichert werden.

2. Die Veröffentlichung von Inhalten ist entweder geplant oder kann automatisch erfolgen.

3. Die Besucher der Website sehen die veröffentlichten Inhalte live und können Aktualisierungen kontinuierlich in Echtzeit verfolgen (sofern diese Änderungen veröffentlicht werden).