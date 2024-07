Was ist Digital-Asset-Management?

Der Einsatz einer DAM-Lösung umfasst mehrere Schritte:

Erstellung der Assets: Standardisierte Vorlagen und Dateiformate bereiten digitale Dateien für die Kodierung vor, noch bevor sie erstellt werden. Diese Standardisierung erleichtert die Suche nach und das Auffinden von Dokumenten. Kodierung und Indizierung: Um die Suche nach Assets zu vereinfachen, ermöglichen Metadaten die Identifizierung digitaler Inhalte durch Attribute wie Asset-Typ (z. B. Whitepaper), Version (z. B. neu), Medientyp (z. B. Video) und verwendete Technologie (z. B. Photoshop). Diese Identifikatoren erstellen einen Index, in dem Assets mit gemeinsamen Tags gruppiert werden, um die Durchsuchbarkeit zu verbessern. Workflows: Diese Indizierung kann dann für regelbasierte Workflows genutzt werden, die eine Automatisierung von Aufgaben und Prozessen ermöglichen. Versionskontrolle: Die Versionskontrolle wird für die Automatisierung von Workflows immer wichtiger, da sie sicherstellt, dass das neueste und aktuellste Asset innerhalb eines bestehenden Workflows verwendet wird. Bei der Einrichtung neuer Workflows wird außerdem sichergestellt, dass nur die aktuellste Version abgerufen und zur Überprüfung und Verwendung weitergeleitet wird. Governance durch Berechtigungen: Dies stellt sicher, dass nur die Personen, denen Zugang gewährt wurde, das Asset in der Weise nutzen können, wie es ihnen zugewiesen wurde. Diese Fähigkeit schützt Unternehmensassets vor Diebstahl, versehentlicher Beschädigung oder Löschung. Prüfung: Es sollten interne Prüfungen durchgeführt werden, um die Wirksamkeit des DAM zu bewerten und Verbesserungsmöglichkeiten zu ermitteln. Ebenso können Aufsichtsbehörden eine DAM-Lösung prüfen, um sicherzustellen, dass die Technologie und Prozesse eines Unternehmens den Vorschriften entsprechen. Beide Arten von Prüfungen finden regelmäßig in stark regulierten Branchen wie dem Finanz- und Gesundheitswesen statt.

Eine DAM-Lösung kann vor Ort, in der Cloud oder in einer hybriden Topologie implementiert werden. Die Speicherung, Verwaltung und Bereitstellung von Assets in der Cloud kann eine kostengünstige, sichere, skalierbare und flexible Option für Unternehmen sein.