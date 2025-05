Was ist E-Commerce?

Seit in den 1990er Jahren der erste Artikel über das Internet verkauft wurde, hat der E-Commerce die Art und Weise, wie Unternehmen grenzüberschreitend Geschäfte machen, verändert und damit die globale Wirtschaft neu gestaltet. Die Erwartung, dass Unternehmen zumindest in gewissem Maße online aktiv sind, z. B. indem sie sich auf einem Regierungsportal um Aufträge bewerben oder Zahlungen über einen mobilen Zahlungsdienstleister erhalten, hat die heutige Wirtschaft geprägt. Und im Zuge der COVID-19-Pandemie ist der globale E-Commerce-Markt exponentiell gewachsen. Bis zum Jahr 2021 ist der E-Commerce-Markt auf ein Volumen von 26,7 Billionen US-Dollar angestiegen.1

In den letzten 30 Jahren umfasste der Online-Einzelhandelssektor weit mehr als nur ein kleines Unternehmen, das Waren in einem browserbasierten E-Commerce-Shop verkauft. Um in diesem riesigen Ökosystem wettbewerbsfähig zu sein und zu florieren, haben Unternehmen E-Commerce-Lösungen tief in viele ihrer Geschäftsprozesse integriert, was eine ganzheitliche Customer Experience über Plattformen hinweg und Optimierungen wie Automatisierung und Conversational Analytics ermöglicht.

In jüngster Zeit hat sich die E-Commerce-Branche parallel zu den Fortschritten in der KI gewandelt. Galt die Technologie früher als Spitzentechnologie, so wird sie heute als entscheidender strategischer Vorteil angesehen. Laut einer Umfrage von Harvard Business Review Analytic Services aus dem Jahr 2024 hielten es 70 % der Befragten für sehr oder äußerst wichtig, KI in ihre E-Commerce-Prozesse zu implementieren. Gleichzeitig gaben 40 % der Befragten an, dass ihr Unternehmen aktiv KI in ihren E-Commerce-Aktivitäten einsetzt.2