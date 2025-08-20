Was ist B2B-Integration?

Business-to-Business-Integration (B2B) ist die Automatisierung von Geschäftsprozessen und der Kommunikation zwischen zwei oder mehreren Organisationen. Sie können durch die Automatisierung wichtiger Geschäftsprozesse effektiver mit Kunden, Lieferanten und Business Partnern zusammenarbeiten und Geschäfte machen. B2B-Integrationssoftware bietet die Architektur, die erforderlich ist, um Informationen zu digitalisieren und sie schnell durch das Handelsökosystem eines Unternehmens zu leiten.
Was ist eine B2B-Integrationsplattform?
Mit einer B2B-Integrationsplattform können Unternehmen alle komplexen B2B- und EDI-Prozesse (Electronic Data Interchange) in den Communitys ihrer Partner in einem einzigen Gateway integrieren. Die Plattform sammelt Daten aus Quellenanwendungen, wandelt die Daten in standardisierte Formate um und sendet die Dokumente anschließend mit dem geeigneten Übertragungsprotokoll an den Business Partner. B2B-Integrationssoftware ist für den Einsatz vor Ort erhältlich oder Integrationsdienste können über gehostete Cloud-Dienste genutzt werden.
Durch die Digitalisierung steigen die Erwartungen von Partnern und Kunden. Unternehmen stellen fest, dass eine langsame, ineffiziente, fehleranfällige und manuelle Verarbeitung von Informationen in einem digital vernetzten Umfeld nicht nachhaltig ist. Und jedes Unternehmen verfügt über einen eigenen Mix aus Systemen und Anwendungen zum Austausch von Dateien und Nachrichten mit den Partnern. Unterschiedliche Technologien erschweren die Kommunikation.
Um Ziele wie die Steigerung des Umsatzes, die Verkürzung der Markteinführungszeit und die Verbesserung der Effizienz zu erreichen, benötigen Unternehmen ein erfolgreiches Geschäftsnetzwerk - und das erfordert eine moderne B2B-Integrationslösung.1 Mit den richtigen B2B-Tools können Unternehmen schnell und zuverlässig digitale Verbindungen herstellen und kommunizieren. Dies kann die Zeit verkürzen, die benötigt wird, um neue Produkte und Dienstleistungen auf den Markt zu bringen, und den Unternehmen helfen, die für den Wettbewerb erforderliche Schnelligkeit und Agilität zu erreichen.
Sagen Sie niemals nein zu einer Onboarding-Anfrage. Unterstützt sicherheitsrelevante Internet-Kommunikationsprotokolle, einschließlich AS2, SFTP, MQ, HTTP, Connect:Direct und andere.
Enthält Adapter für die Verbindung mit Back-End-Systemen, einschließlich Datenbanken, SAP sowie Cloud-Objektspeicher mit AWS S3 Client Adapter.
Leistungsstarke Any-to-Any-Transformation. Konvertiert Dokumente von einem Format in ein anderes.
Ermöglicht die Visualisierung von Datenfeldern und zeigt die Beziehungen zwischen Dokumenten.
Bietet Ereignismanagement und -berichterstattung, Auditing in zentralisierten Dashboards, die es Ihnen ermöglichen, Echtzeit-Aktivitäts- und Statusinformationen auf Ihre Systemadministratoren und Ihre Partner auszuweiten.
Verschlüsselung von Daten im Ruhezustand oder während der Übertragung. Zertifikatsverwaltung mit Unterstützung moderner Chiffren und Algorithmen.
Wendet Geschäftsregeln mit grafischer Geschäftsprozessmodellierung auf die gesendeten Informationen an, um eventuelle Fehler zu erkennen.
Ermöglicht es, große Dateien schneller zu senden. Zu den Funktionen gehören die Übertragung von Dateien und Nachrichten in beliebiger Größe.
Li & Fung musste sicherstellen, dass seine Supply-Chain-Management-Lösung skaliert werden konnte, um die exponentiellen Transaktionsspitzen während der Verkaufsaktion am chinesischen Singles' Day zu bewältigen. Das Unternehmen arbeitete mit IBM Services zusammen, um seine IBM Sterling B2B Integrator-Lösung zu testen und abzustimmen, so dass es Spitzenvolumen von bis zu einer Million Transaktionen pro Stunde verarbeiten kann.
Mit dieser äußerst flexibel verwendbaren Plattform können Sie komplexe B2B- und EDI-Prozesse in allen Partner-Communitys in einem einzigen Gateway integrieren.
Ermöglicht die Automatisierung komplexer Umwandlungen und Validierungen von Daten zwischen verschiedenen Formaten und Standards.
Erzielen Sie einen hochverfügbaren Betrieb und Redundanz durch eine robuste und zuverlässige Datenspeicherlösung.
Ermöglicht die Konsolidierung aller internetbasierten Dateiübertragungen auf einem einzigen, skalierbaren, äußerst sicheren und jederzeit verfügbaren Edge Gateway.
Verringern Sie den Zeit- und Personalaufwand für die Einbindung neuer Partner und bewahren Sie gleichzeitig die bestehenden Beziehungen zu Partnern.
Optimieren Sie die Zusammenarbeit in der gesamten Lieferkette durch die Digitalisierung und Automatisierung von B2B-Transaktionen.