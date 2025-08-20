Was ist B2B-Integration?

Business-to-Business-Integration (B2B) ist die Automatisierung von Geschäftsprozessen und der Kommunikation zwischen zwei oder mehreren Organisationen. Sie können durch die Automatisierung wichtiger Geschäftsprozesse effektiver mit Kunden, Lieferanten und Business Partnern zusammenarbeiten und Geschäfte machen. B2B-Integrationssoftware bietet die Architektur, die erforderlich ist, um Informationen zu digitalisieren und sie schnell durch das Handelsökosystem eines Unternehmens zu leiten.

Was ist eine B2B-Integrationsplattform?

Mit einer B2B-Integrationsplattform können Unternehmen alle komplexen B2B- und EDI-Prozesse (Electronic Data Interchange) in den Communitys ihrer Partner in einem einzigen Gateway integrieren. Die Plattform sammelt Daten aus Quellenanwendungen, wandelt die Daten in standardisierte Formate um und sendet die Dokumente anschließend mit dem geeigneten Übertragungsprotokoll an den Business Partner. B2B-Integrationssoftware ist für den Einsatz vor Ort erhältlich oder Integrationsdienste können über gehostete Cloud-Dienste genutzt werden.