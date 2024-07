Bei IBM stellt das Security and Compliance Enablement Team innerhalb der CIO Organization (Chief Information Officer) Unternehmenslösungen für Governance, Risiko und Compliance (GRC) bereit. Im Rahmen seiner Tätigkeit und der angebotenen Unterstützung verwaltet das Team Anwendungen, die von den folgenden Geschäftsbereichen genutzt werden: Corporate Assurance and Advisory Services (CA&AS): Diese Abteilung unterstützt Audit-Funktionen, die interne Audits, Fusionen und Übernahmen (M&A), Zertifizierungen der Kontrolle und Prüfbarkeit von Anwendungssystemen, Beratung und Prüfungen von Lieferanten, Geschäftspartnern, Sicherheit und Datenschutz durch Dritte umfassen. Außerdem ist die Abteilung für die Berichterstattung der Ergebnisse an das Audit Committee im Vorstand von IBM verantwortlich.





Finance Business Controls: Diese Abteilung unterstützt das Programm zur Einhaltung des Sarbanes-Oxley (SOX) Act, Prozessdefinitionen, Kontrollen und Testprogramme, die vierteljährliche Zertifizierung des Managements und die Bewertung der Kontrollen durch die Manager. Alle oben genannten Angaben stützen sich auf die Gewinnmitteilungen von IBM und die bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (US Securities and Exchange Commission, SEC) eingereichten Unterlagen. Beide Abteilungen arbeiteten früher mit individuell entwickelten Lösungen. Diese wurden auf einer generischen Plattform ausgeführt, die kurz vor dem End-of-Life (EOL) stand. Im Rahmen des standardmäßigen Lebenszyklusmanagements für Anwendungen und der Erarbeitung von Anforderungen der CIO Organization evaluierte das Security and Compliance Enablement Team nicht nur neue Plattformen und Technologien, sondern berücksichtigte auch Veränderungen in der Geschäfts- und GRC-Branche. Dies veranlasste das Team dazu, die GRC-Prozesse neu zu konzipieren und neue Möglichkeiten auszuloten. Dazu gehören der Einsatz einer GRC-spezifischen Plattform, die Demokratisierung der Daten für die Integration mit anderen Tools und eine stärkere geschäftliche Verwendung, die Nutzung von Automatisierung zur Steigerung der Benutzerproduktivität und die Fähigkeit, generative künstliche Intelligenz einzubinden, die die KI-First-Strategie von IBM unterstützen und eine Lösung für die GRC-Belegschaft von morgen liefern würde.