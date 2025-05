Was ist Order Management?

Order Management betrifft praktisch jedes System und jeden Prozess in der Lieferkette. Die meisten Unternehmen haben Order Management nicht mehr in ihrem Unternehmen integriert. An ihnen sind mehrere Partner beteiligt, z. B. Teile- und Komponentenlieferanten, Montage- und Verpackungsdienste oder Vertriebszentren, sodass es leicht passieren kann, dass die Transparenz und Kontrolle einer Bestellung verloren geht. Dies führt zu kostspieligen manuellen Prozessen, um den Auftrag fehlerfrei abzuschließen und zu liefern.

Ein OMS kann dabei helfen, Kosten zu kontrollieren und Einnahmen zu generieren, indem es manuelle Prozesse automatisiert und Fehler reduziert.



Extern hat das Order Management einen direkten Einfluss darauf, wie ein Unternehmen oder eine Marke durch einen Kunden wahrgenommen wird. In einer Omnichannel-Umgebung erwarten Kunden eine nahtlose Erfahrung. Ein Kunde kann online bestellen, aber Fragen haben und die Bestellung über ein Call-Center abschließen. Während die Bestellung ausgeführt wird, erwartet der Kunde, dass unterwegs Aktualisierungen wie E-Mails angezeigt werden. Wenn es ein Problem gibt, möchten sie es vielleicht über einen physischen Kanal wie ein speichern zurückgeben.

Jeder Punkt auf der Reise bietet die Gelegenheit, eine großartige Erfahrung zu bieten und die Kundenbindung und den Umsatz zu steigern. Die Omnichannel-Reise bietet auch Möglichkeiten, Upselling- und Cross-Selling-Empfehlungen abzugeben und den Umsatz zu steigern.