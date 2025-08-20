Was ist Low-Code?

Low-Code ist ein visueller Ansatz für die Softwareentwicklung, der eine schnellere Bereitstellung von Anwendungen durch minimales manuelles Programmieren ermöglicht. Die grafische Benutzeroberfläche sowie die Drag-and-Drop-Funktionen einer Low-Code-Plattform automatisieren Aspekte des Entwicklungsprozesses und eliminieren Abhängigkeiten von traditionellen Computerprogrammierungsansätzen. Low-Code-Plattformen demokratisieren die App-Entwicklung, insbesondere für „Citizen Developers“, d. h. Geschäftsanwender mit wenig formaler Programmiererfahrung, wie z. B. Unternehmensanalysten oder Projektmanager. Diese Tools ermöglichen es weniger technisch versierten Mitarbeitern, eine höheren Einfluss auf die Geschäftsabläufe zu nehmen, z. B. indem sie Rückstände in der IT-Abteilung abbauen, die Schatten-IT reduzieren und mehr Verantwortung für die Arbeitsabläufe im Geschäftsprozessmanagement (BPM) übernehmen. Low-Code-Entwicklungsplattformen helfen aber auch erfahreneren Programmierern weiter. Da sie wenig bis gar keine Programmiererfahrung erfordern, erlauben sie mehr Flexibilität im Programmierhintergrund eines Entwicklers. Einige Geschäftsanwendungen erfordern beispielsweise Kenntnisse in einer bestimmten Programmiersprache, was die Auswahl an Entwicklern weiter einschränkt. Durch die Beseitigung dieses Engpasses verkürzen Low-Code-Plattformen den Anwendungsentwicklungszyklus und ermöglichen es Entwicklern, in kürzerer Zeit mehr zu erreichen.

Die COVID-19-Pandemie hat die Notwendigkeit für Unternehmen, Prozesse zu automatisieren und Initiativen zur digitalen Transformation zu priorisieren, erhöht. Low-Code-Plattformen gehen hierauf ein, indem sie zur Optimierung von Workflows und zur Beschleunigung von Automatisierungsprojekten beitragen. Laut Gartner wird der globale Markt für Low-Code-Entwicklungstechnologien im Jahr 2021 voraussichtlich um 22,6 % (Link befindet sich außerhalb von IBM) wachsen und 13,8 Milliarden US-Dollar erreichen. Darüber hinaus wird erwartet, dass bis 2023 mehr als 50 % der mittelständischen und Großunternehmen eine Low-Code-Anwendungsplattform einsetzen werden. Dies geht aus dem jüngsten Magic Quadrant-Bericht (Link befindet sich außerhalb von IBM) hervor.

Ein Low-Code-Modell fördert eine rasche Anwendungsentwicklung, indem es die Benutzerfreundlichkeit verbessert. Sowohl Citizen Developers als auch professionelle Entwickler profitieren von Kernfunktionen wie einer visuellen integrierten Entwicklungsumgebung (IDE), integrierten Datenkonnektoren und/oder APIs und Codevorlagen. All diese Funktionen von Low-Code-Tools verbessern den DevOps-Prozess und ermöglichen mehr Zeit für Innovationen.

Low-Code vs. No-Code



Forrester unterscheidet Low-Code- und No-Code-Produkte anhand ihrer Zielgruppe. Low-Code-Anwendungsplattformen (LCAP) sind zwar breit gefächert und richten sich sowohl an professionelle Entwickler als auch an Citizen Developers, erfordern aber weiterhin zumindest Grundkenntnisse im Programmieren. Daher sind Low-Code-Anwendungsplattformen in erster Linie für Vollzeit- und Teilzeitentwickler hilfreich. No-Code-Produkte sind jedoch speziell auf Geschäftsanwender ausgerichtet und ermöglichen ihnen die Erstellung benutzerdefinierter Anwendungen ganz ohne spezielle Entwicklungsfähigkeiten und -kenntnisse.

Ähnlich wie Low-Code ermöglicht eine No-Code-Entwicklungsplattform (NCDP) Benutzern die Erstellung von Unternehmensanwendungen über Drag-and-Drop-Oberflächen anstelle von traditionellem manuellen Programmieren. Sowohl Low-Code- als auch No-Code-Plattformen sind darauf ausgelegt, die Prozessautomatisierung zu beschleunigen sowie Skalierbarkeit über diese Prozesse hinweg zu erreichen.

Der Hauptnachteil von No-Code-Plattformen besteht darin, dass sie zwar Schatten-IT reduzieren, aber auch den Weg dafür ebnen können. Wenn Geschäftsanwender Software ohne Aufsicht durch die IT-Abteilung entwickeln und bearbeiten, können dadurch zusätzliche Arbeitsabläufe entstehen, um sicherzustellen, dass Leistungs-, Sicherheits- und Compliance-Standards eingehalten werden.