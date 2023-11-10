Was ist ein SLA (Service Level Agreement)?

SLAs werden in der Regel zwischen einem Anbieter und einem externen Kunden geschlossen, aber Unternehmen verwenden SLAs auch intern, um Vereinbarungen zwischen Abteilungen oder Teams zu formalisieren.

SLAs sind ein wichtiger Bestandteil von Outsourcing-Verträgen und Verträgen mit IT-Anbietern, da sie einen umfassenden Überblick über die Arbeitsbeziehung bieten. Sie tragen dazu bei, dass alle Stakeholder die Service-Vereinbarung genau verstehen.

SLAs legen die Erwartungen der Kunden fest, nehmen die Anbieter in die Pflicht und tragen letztlich zur Optimierung der User Experience bei. SLAs ebnen den Weg für eine reibungslosere Arbeitsbeziehung, indem sie Unsicherheiten und Streitpunkte von Anfang an ausräumen und die Interessen aller Beteiligten schützen.