Plattformteams in die Lage versetzen, Cloud richtig zu nutzen

Die Cloud-Nutzung ist nahezu allgegenwärtig, aber wie sieht es mit dem Cloud-Erfolg aus? Der ist enttäuschend. Trotz jahrelanger Investitionen kämpfen viele Unternehmen weiterhin mit operativer Komplexität, steigenden Kosten und Sicherheitsrisiken. 

Um diese Herausforderungen zu meistern, setzen erfolgreiche Plattformteams auf eine „Plattform als Produkt“-Mentalität auf Basis des Lebenszyklus, die Infrastruktur und Sicherheit als skalierbare, kuratierte Produkte behandelt. Dieser Ansatz legt Wert auf benutzerzentriertes Design, klare Verantwortlichkeiten, konstantes Feedback und Zuverlässigkeit 

Daraus resultieren standardisierte Workflows, konsolidierte Tools und Self-Service für Entwickler. Dieses Whitepaper bietet Plattformteams ein Framework für den Ansatz „Plattform als Produkt“. Im Fokus steht die Standardisierung von Workflows mit einer einheitlichen Plattform für das Infrastructure und Security Lifecycle Management (ILM und SLM). 

Die wichtigsten Erkenntnisse: 

  • 5 Merkmale der Denkweise „Plattform als Produkt“ und wie man sie in einem Plattformteam umsetzt
  • 12 Best Practices für das Plattformmanagement
  • Wie man von reaktiven zu proaktiven Workflows übergeht
  • So vereinheitlichen Sie ILM und SLM in der gesamten Wertschöpfungskette von Anwendungen mit einer zentralen Cloud-Plattform
Zufriedenheit mit Plattformen