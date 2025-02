Was ist ein Service Desk?

Unternehmen verlassen sich bei den folgenden Aufgaben auf IT-Service-Desks:

Überwachung von IT-Vorfällen, d. h. ungeplante Ausfälle oder Unterbrechungen des Service, und Behebung dieser Vorfälle mit minimalen Auswirkungen auf die Benutzer und das Unternehmen.



Fehlerbehebung und einfachere Lösung von bekannten Problemen.

Verwaltung von Änderungen, um Unterbrechungen des IT-Service, Probleme bei der Einhaltung von Vorschriften und andere Risiken für kritische Abläufe zu minimieren.



Bearbeitung von Serviceanfragen einzelner Benutzer sowie Geschäftsbereichen. Dies können Anfragen von Mitarbeitern nach neuen Geräten sein, Anfragen von Partnern nach Portalzugriff oder Anfragen von Abteilungen nach neuen Softwarelizenzen.



Bereitstellung von Servicekatalogen und „Self-Service“-Tools, damit Benutzer Probleme schnell und eigenständig lösen können.

Vermittlung von Abteilungswissen und anschließende Bereitstellung dieser Informationen für andere über durchsuchbare Wissensdatenbanken.

Nachverfolgung der Effektivität des IT-Teams und der Service-Desk-Tools anhand spezifischer Metriken und detaillierter Berichte.

Moderne Service-Desk-Software nutzt KI-gestützte Automatisierung, um Servicetickets zu priorisieren, zuzuweisen und zu verwalten und so eine schnellere Lösung zu gewährleisten. Virtuelle Agenten können die Eskalation verschiedener Probleme mit automatischer Weiterleitung an die richtigen Support-Teams verwalten, was gleichzeitig den IT-Betrieb und die Benutzererfahrung optimiert.

Service Desks haben sich auch weiterentwickelt, um Geschäftsanforderungen zu unterstützen, die traditionell nichts mit der IT zu tun haben, wie z. B. Aufgaben in den Bereichen HR, Recht und Finanzen/Buchhaltung. Einige Service Desks übernehmen das Onboarding von Mitarbeitern, die Verwaltung von Lieferanten-/Partnerverträgen, die Verwaltung des Datenzugriffs usw.