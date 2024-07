Als Humana im Jahr 2016 mit diesem Projekt begann, waren Gesprächsassistenten noch nicht so allgegenwärtig und fortschrittlich wie heute, aber das Unternehmen erkannte damals bereits das große Potenzial von KI für die Kundenbetreuung. Humana entschied sich für die Zusammenarbeit mit IBM® Watson, dem Branchenführer im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) für Unternehmen, und begann die Zusammenarbeit mit IBM® Data and AI Expert Labs & Learning (DAELL). Nach einem dreimonatigen Proof of Concept (POC) begannen Humana und IBM mit der Entwicklung der Lösung, die später zu „Provider Services Conversational Voice Agent with Watson“ werden sollte. Die Lösung kombiniert mehrere Watson-Anwendungen in einem einzigen Gesprächsassistenten, der in der IBM® Cloud ausgeführt wird, während watsonx Assistant for Voice lokal bei Humana installiert wird.

Humanas Voice-Agent mit Watson bietet eine schnellere, freundlichere und konsistentere Möglichkeit für Verwaltungsmitarbeiter bei Gesundheitseinrichtungen, auf Vorab-Services, medizinische Berechtigungsprüfungen, Verifikationen, Autorisierungen und Überweisungsinformationen zuzugreifen, ohne mit einem Live-Agenten sprechen zu müssen. Die Lösung stützt sich auf KI, um die Absicht des anrufenden Gesundheitsdienstleisters zu verstehen, zu prüfen, ob er auf das System und die Mitgliederinformationen zugreifen darf, und dann zu bestimmen, wie die angeforderten Informationen am besten bereitgestellt werden können.

Der Voice Assistant nutzt eine umfangreiche Sprachanpassung mit sieben Sprachmodellen und zwei akustischen Modellen, die jeweils auf eine bestimmte Art von Benutzereingaben ausgerichtet sind, die von Humana gesammelt werden. Durch das Sprachanpassungstraining erreicht die Lösung eine durchschnittliche Satzgenauigkeitsrate von 90 bis 95 % bei den wichtigen Dateneingaben. Die Implementierung bearbeitet mehrere untergeordnete Kategorien innerhalb der Hauptgruppen Anspruchsberechtigung, Leistungen, Forderungen, Genehmigungen und Überweisungen. So kann Humana schnell Fragen beantworten, die vorher nicht beantwortet werden konnten. Im bisherigen IVR-System konnte eine Anfrage nach „Leistungen“ beispielsweise ein siebenseitiges Fax zur Folge haben. Jetzt ist die Watson-Lösung in der Lage, auf die Frage nach der Abdeckung einer Leistung mit einer konkreten Aussage zu antworten, z. B. „die Zuzahlung für Besuche beim Chiropraktiker beträgt 100 US-Dollar“.