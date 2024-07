Bisher bestanden die Welten der Informationstechnologie (IT) und der Betriebstechnologie (OT) getrennt voneinander. Doch dank der Integration des Internets der Dinge (IoT) und fortschrittlicher Analysen erschließt die digitale Welt den Sinn aus der Betriebswelt durch die Verfolgung von Anlagen in Echtzeit und tiefgreifende Analysen. Hier kommen Tools für das Intelligent Asset Management ins Spiel.

Mit IBM® Maximo® IT (vormals IBM Control Desk) erhalten Sie auf einer einzigen Plattform sowohl ITAM- als auch ITSM-Funktionen, einen zentralen Benutzersupport und Enterprise Service Management von IT/OT-Assets und -Prozessen. Es ist jetzt Teil der IBM® Maximo® Application Suite und kombiniert Funktionen zum physischen Asset-Management, Help Desk und Service Desk in einer cloudbasierten Umgebung. Unternehmen aus Branchen wie Luftfahrt, Banken, Finanzen und Telekommunikation nutzen Maximo IT, um den Support von Endbenutzern und ihrer Infrastruktur durch eine standardisierte und moderne Benutzeroberfläche zu vereinfachen. Es senkt die Kosten, verlängert den Lebenszyklus von Assets und erhöht die Zufriedenheit durch Self-Service, automatisiertes Service-Management und integrierte, auf Best Practices basierende Service-Desk-Funktionen.