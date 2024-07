IBM hat mehrere kleine Teams von Mitarbeitern für transaktionale Preisgestaltung in der ganzen Welt, die den globalen Vertrieb des Unternehmens unterstützen. Sie bearbeiten etwa 100.000 Angebote für Abonnements, Verlängerungen oder Upgrades pro Jahr, wobei jedes Angebot im Durchschnitt viermal bearbeitet wird. Diese Angebote werden von Verkäufern oder IBM Business Partnern bei der Preisgestaltung eingereicht.



„Zum Ende des Quartals gibt es eine starke Schwankung beim Volumen der Angebote“, erklärt Kyle Springman, Director of Worldwide Volume Transaction Pricing. „Am Quartalsende und vor allem am Jahresende bearbeiten unsere Teams für die Preisgestaltung manchmal jeweils 2.000 bis mehr als 3.000 Angebote in einer Woche. Und wir haben gar nicht so viele Leute.“





Josh Atencio, ein Preiskalkulator in Nordamerika, beschreibt die Erfahrung zum Jahresende aus erster Hand: „Wir haben 15 Mitarbeiter in diesem Bereich in Nordamerika. In Spitzenzeiten können wir zu Beginn des Tages mehr als 100 Angebote in der Warteschlange haben – und im Laufe des Tages werden es immer mehr. Wir können an einem Tag mehr als 200 Angebote abschließen und das Volumen ziemlich niedrig halten, aber am nächsten Morgen wacht man auf und es können 100 oder 120 neue Angebote in der Warteschlange auf Sie warten. Es ist ein Kampf.“



Und viele der Angebote sind komplex und umfassen integrierte, produktübergreifende Technologielösungen mit verschiedenen Faktoren, die sich auf die Preisgestaltung auswirken. Die Verkäufer schlagen oft maßgeschneiderte Angebote für ihre Kunden vor, und es ist die Aufgabe der Preiskalkulatoren, die Angebote zu prüfen, sie gegebenenfalls anzupassen und zu genehmigen, damit die Verkäufer ihren Kunden die Preisangebote vorlegen können. „Es geht darum, den fairsten Preis sowohl für unseren Kunden als auch für IBM zu finden, und das möglichst schnell“, sagt Springman.



„Jeder Verkäufer möchte, dass sein Angebot sofort bearbeitet wird“, erklärt er weiter. „Je mehr Angebote wir also abwickeln und je schneller wir das tun können, desto besser ist das Ergebnis für die Verkäufer und unsere Kunden. Es ist ein Umfeld mit sehr viel Druck.“



Und die Herausforderung wurde durch die Vielzahl der manuellen Aufgaben noch verschärft. „Vor der Automatisierung hatten wir eine Menge verschiedener Tools und Rechner. Alles war sehr manuell“, sagt Atencio. Zum Beispiel mussten die Preiskalkulatoren für jedes Angebot eine Teileprüfungsdatei ausfüllen, in der jede Produktteilnummer aufgelistet und die zulässigen Rabatte für jedes Produkt berechnet wurden. „Die Datei enthält eine Fülle von Informationen“, sagt Atencio, „aber im Grunde handelt es sich dabei um administrative Berechnungen, die viel Zeit in Anspruch nehmen, wenn man sie manuell durchführt.“