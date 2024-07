Im Falle des Bureau voor Normalisatie (NBN), der belgischen Organisation für die Entwicklung und Veröffentlichung von Normen, kam diese kleine Veränderung in Form eines Bots, der auf IBM® Robotic Process Automation-Software basiert.

Es kann gar nicht genug betont werden, wie wichtig Normen sind. Sie verbessern die Qualität von Produkten und Services. Sie steigern die Effizienz und erleichtern den Handel. Und sie unterstützen die nationalen Volkswirtschaften und den globalen Handel, indem sie für gleiche Wettbewerbsbedingungen sorgen. Allein in Belgien führt die Entwicklung und Veröffentlichung einer zusätzlichen Norm im Durchschnitt zu einer Steigerung des belgischen Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 2,04 Millionen Euro pro Jahr, so eine Studie der VUB (Vrije Universiteit Brussel) aus dem Jahr 2020.

Als belgisches Mitglied des Europäischen Komitees für Normung (CEN) trägt das NBN zur Entwicklung und Veröffentlichung von europäischen Normen (EN) bei. Im Durchschnitt veröffentlicht das CEN etwa 1.100 EN-Normen pro Jahr. Das NBN veröffentlicht sie alle – gemäß gesetzlicher Vorschrift – auch als nationale belgische Normen (NBN EN).

Das NBN ist auch nationales Mitglied der International Organization for Standardization (ISO) und trägt gleichermaßen zur Entwicklung und Veröffentlichung von ISO-Normen bei. Obwohl das NBN nicht verpflichtet ist, alle ISO-Normen als belgische Normen (NBN ISO) zu übernehmen, veröffentlicht es traditionell jedes Jahr einige wenige. Aber die Nachfrage der belgischen Industrie nach NBN-ISO-Normen hat in den letzten Jahren zugenommen. Im Jahr 2020 will das NBN mehr ISO-Normen veröffentlichen.