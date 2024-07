Der langjährigen Restaurantkette Primanti Brothers ist es nicht fremd, mit der Zeit zu gehen. Seit über 89 Jahren macht die legendäre Kette mit Sitz in Pittsburgh alles richtig, was Innovation angeht, und bietet unter anderem Pommes frites und Krautsalat in ihren typischen Sandwiches an. Als das Unternehmen die COVID-19-Krise überwunden hatte, überprüfte es sein Servicemodell für Back-Office-Aktivitäten und stellte fest, dass sein regionales Managementteam ineffizient mit manuellen Berichterstattungsprozessen beschäftigt war.

„Es war ein sehr hektisches Jahr für uns. Wie viele in der Gastronomiebranche sagen würden, war 2020–2021 keine einfache Zeit. Nach der Covid-Pandemie hat sich viel getan, was Entscheidungen für neue Produkte und Projekte angeht „, erklärt Caitlin Stritmatter, Direktorin für & Finanzplanungsanalyse bei Primanti Bros. „Wir begannen zu denken: Müssen wir in jedem Restaurant eine Person einstellen, nur um den Papierkram und die administrativen Dinge zu erledigen? Es muss einen besseren Weg geben.“ Wir brauchten eine effizientere Möglichkeit, unsere Berichterstattung abzuwickeln.“