IBM® Business Automation Workflow ist eine wesentliche Funktionalität von IBM Cloud Pak® for Business Automation. Sie vereint Informationen, Prozesse und Benutzer, um die Automatisierung digitaler Workflows in einer lokal installierten oder einer cloudbasierten Lösung zu erleichtern. Erstellen Sie Workflows, die die Produktivität steigern und die Zusammenarbeit zwischen Teams verbessern. So erhalten Sie neue Erkenntnisse für die Fallbearbeitung und können bessere Geschäftsergebnisse erzielen.

Business Automation Workflow lässt sich über Cloud Pak for Business Automation nahtlos in die KI-Konversationsschnittstelle von IBM watsonx Orchestrate integrieren, sodass Benutzer Workflows entdecken und in einem einheitlichen System mühelos Erkenntnisse gewinnen können.