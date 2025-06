Was ist die IT Infrastructure Library (ITIL)?

ITIL ist die Abkürzung für „Information Technology Infrastructure Library“, also in etwa „Bibliothek zur Infrastruktur der Informationstechnik“. Das Akronym wurde erstmals in den späten 1980er Jahren von der britischen Behörde CCTA (Central Computer and Telecommunications Agency) verwendet, die Dutzende von Best Practices der IT-Service-Verwaltung dokumentierte und verbreitete. ITIL bezieht sich jedoch nicht mehr auf die „Information Technology Infrastructure Library“ und wurde 2013 zu einem eigenständigen Begriff.

Von der mehr als 30 Bände umfassenden Buchreihe, die Ende des 20. Jahrhunderts eingeführt wurde, hat sich ITIL erheblich weiterentwickelt. Im Jahr 2000 wurden diese Veröffentlichungen in der zweiten Version gestrafft, indem sie in Gruppen zusammengefasst wurden, die verschiedenen Aspekten des IT-Managements, Services und Anwendungen zugeordnet sind. Zur selben Zeit nutzte Microsoft das ITIL-Framework, um sein Microsoft Operations Framework zu entwickeln. Seitdem wurden weitere Versionen von ITIL eingeführt, um Herausforderungen zu bewältigen, die mit der aktuellen IT-Landschaft verbunden sind, und um den sich entwickelnden Geschäftsanforderungen gerecht zu werden.