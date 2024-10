Was ist Vorfallmanagement?

DevOps-Teams konzentrieren sich darauf, effizientere Wege zum Erstellen, Testen und Bereitstellen von Software zu finden, was zum Teil eine schnelle Behebung von Vorfällen erfordert. Wie das ITIL-Vorfallmanagement zielt auch das DevOps-Vorfallmanagement darauf ab, Probleme zu beheben, ohne den Betrieb zu unterbrechen. So können DevOps-Teams beispielsweise auf schlechte MTBF-Metriken (Mean Time Between Failures) achten, die auf ein zugrunde liegendes Problem hindeuten, das untersucht werden muss.

Da DevOps auf kontinuierliche Verbesserung ausgerichtet ist, liegt der Schwerpunkt auf der Post-Mortem-Analyse und einer Kultur der Transparenz ohne Schuldzuweisungen. Ziel ist es, die Gesamtleistung des Systems zu optimieren, die Behebung von Vorfällen zu rationalisieren und zu beschleunigen und zukünftige Vorfälle zu verhindern.

Wie die IT-Teams von heute nutzen auch DevOps-Teams häufig automatisierte Bereitstellung, Priorisierung von Vorfällen und KI-gestützte Tools zur Ursachenanalyse, um die Betriebszeit zu gewährleisten, die dringendsten Vorfälle zuerst zu beheben und zu lernen, wie man zukünftige Probleme schneller beheben kann. (Oder diese von vornherein verhindern können.)