Die Komplexität der Hybrid Cloud wird nicht geringer und Unternehmensteams können es sich nicht leisten, dass sie die Innovation verlangsamt. Erfolgreiche Unternehmen vereinfachen die Abläufe, standardisieren Plattformen und wenden konstante Sicherheit und Governance in allen Umgebungen an.

In diesem Whitepaper erfahren Sie, wie IBM Hybrid Cloud Lösungen Unternehmen dabei unterstützen, Anwendungen zu modernisieren, Workloads sicher in Cloud und On-Premises Umgebungen zu verwalten und in großem Maßstab mit Vertrauen und Kontrolle Innovationen zu entwickeln.

Themen: