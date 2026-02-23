Beschleunigen Sie Innovationen mit einer sicheren, hybriden Cloud-Grundlage

Die Komplexität der Hybrid Cloud wird nicht geringer und Unternehmensteams können es sich nicht leisten, dass sie die Innovation verlangsamt. Erfolgreiche Unternehmen vereinfachen die Abläufe, standardisieren Plattformen und wenden konstante Sicherheit und Governance in allen Umgebungen an.

In diesem Whitepaper erfahren Sie, wie IBM Hybrid Cloud Lösungen Unternehmen dabei unterstützen, Anwendungen zu modernisieren, Workloads sicher in Cloud und On-Premises Umgebungen zu verwalten und in großem Maßstab mit Vertrauen und Kontrolle Innovationen zu entwickeln.

Themen:

  • Warum eine Hybrid-Cloud-Strategie für Agilität und Resilienz von Bedeutung ist
  • So standardisieren Sie Abläufe in Cloud-, On-Prem- und Edge-Umgebungen
  • Möglichkeiten zur Verbesserung von Sicherheit, Governance und Compliance ohne Geschwindigkeitseinbußen
  • Wie man eine skalierbare Grundlage für KI, Automatisierung und zukünftiges Wachstum aufbaut

Die Cloud richtig nutzen