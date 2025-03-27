In der heutigen Welt der Disruption, Innovation und KI gibt es keinen einheitlichen Weg zum Erfolg. Wir konnten jedoch von denjenigen, die den Weg weisen, einige Lehren ziehen.¹
Das große Ganze: Unternehmen müssen sich an veränderte Technologien und Gegebenheiten anpassen – insbesondere im Zeitalter der KI –, daher ist die digitale Transformation nach wie vor die oberste strategische Priorität. Aber nur etwa ein Viertel der Unternehmen denkt, dass ihre technischen Funktionen ausreichen, um diese strategischen Anforderungen zu erfüllen.
US-Einzelhändler
Wir priorisieren die Migration dieser Altlast-Anwendungen in einen moderneren Stack. Und wenn wir das tun, dann öffnet uns das per Definition die Tür für Integrationen, KI und all die modernen Dinge. ”
Heute ist KI der ultimative Test für die Einsatzbereitschaft. Es handelt sich um eine neue Technologie, die unvorstellbare Veränderungen und Umbrüche ermöglichen wird, da sie derzeit unvorstellbare neue Arbeitsweisen ermöglicht. Und das wird schnell geschehen.
Im Jahr 2023 gaben 37 % der Befragten an, generative KI mindestens einmal pro Woche zu verwenden. Im Jahr 2024 stieg diese Zahl auf 72 %.2
Sich die Geschäftswelt vor KI vorzustellen wird in ein paar Jahren so sein, als würde man sich die Geschäftswelt vor dem Internet vorstellen. Und der Versuch, ohne KI mitzuhalten, wird wie ein Albtraum sein, in dem das WLAN ständig ausfällt.
Die Bereitschaft zur KI ist ebenso eine Denkweise wie eine Reihe von Funktionen. Dazu zählen:
- Die IT als Wegbereiter für Wachstum und Innovation betrachten
- Ausrichtung der IT- und Geschäftsbereichsstrategie
- Aufbau einer Belegschaft mit den notwendigen Fähigkeiten zur Aneignung und Anwendung von KI.
Dies führt zu einer Bereitschaft für KI und andere Innovation, unabhängig davon, welche neuen Funktionen und Herausforderungen sich ergeben.
Unternehmen, die einen Teil davon gut machen, sind in der Regel auch in allen anderen Bereichen gut: Es gibt eine starke Korrelation zwischen der Bereitstellung von KI und KI-fähiger Technologie und Strategie ... solange Sie über die notwendigen Fähigkeiten verfügen.
Unsere Forschung ergab, dass einige Unternehmen für KI gerüstet waren, andere nicht. Unternehmen, die für KI gerüstet sind, fühlen sich bis 2026 mit 10-facher Wahrscheinlichkeit vollständig darauf vorbereitet, KI unternehmensweit bereitzustellen.
Die Quintessenz: Unternehmen, die nicht über eine starke Strategie und vollständig ausgestattete Technologiefunktionen verfügen, werden wahrscheinlich Schwierigkeiten mit der Einführung von KI haben. Sie laufen Gefahr, von KI-fähigen Konkurrenten überholt zu werden, wenn sie nicht bewusst Maßnahmen ergreifen, um ihre Position zu verbessern.
Besuchen Sie Think, um die neuesten technischen Neuigkeiten, Erkenntnisse und Bildung zu erkunden, oder buchen Sie eine KI-Entdeckungssitzung mit einem Experten von IBM Consulting.
