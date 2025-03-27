Die Bereitschaft zur KI ist ebenso eine Denkweise wie eine Reihe von Funktionen. Dazu zählen:



- Die IT als Wegbereiter für Wachstum und Innovation betrachten

- Ausrichtung der IT- und Geschäftsbereichsstrategie

- Aufbau einer Belegschaft mit den notwendigen Fähigkeiten zur Aneignung und Anwendung von KI.

Dies führt zu einer Bereitschaft für KI und andere Innovation, unabhängig davon, welche neuen Funktionen und Herausforderungen sich ergeben.



Unternehmen, die einen Teil davon gut machen, sind in der Regel auch in allen anderen Bereichen gut: Es gibt eine starke Korrelation zwischen der Bereitstellung von KI und KI-fähiger Technologie und Strategie ... solange Sie über die notwendigen Fähigkeiten verfügen.