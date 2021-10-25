Was ist Workflow-Automatisierung?

Unternehmen bewegen sich in Richtung einer umfassenderen Workflow-Automatisierung in allen Geschäftsabläufen und innerhalb der IT-Prozesse. Dies trägt dazu bei, Prozesse zu beschleunigen und die Kommunikation zu verbessern.
Workflow-Automatisierung optimiert Prozesse, indem manuelle Aufgaben durch Software ersetzt werden, die einen Prozess ganz oder teilweise ausführt. Heutzutage geschieht dies üblicherweise mithilfe von Workflow-Automatisierungssoftware, die aus Low-Code-Funktionalität, Drag-and-Drop-Funktionen und einer benutzerfreundlichen Oberfläche besteht.
Viele Tools enthalten auch künstliche Intelligenz (KI), obwohl dies für die erfolgreiche Automatisierung von Workflows nicht erforderlich ist. Regelbasierte Logikprogramme sind ebenso effektiv, wenn es darum geht, Ineffizienzen im Workflow zu beheben und die Zusammenarbeit zu erleichtern.
Die Automatisierung reduziert menschliche Fehler und eliminiert viele zeitaufwändige und sich wiederholende Aufgaben, wie z. B. die manuelle Dateneingabe. Unternehmen mit veralteten, manuellen Prozessen können mit arbeits- und kapitalintensiven Prozessen nicht zuverlässig skalieren. Durch die Automatisierung haben Unternehmen ihre Kapazitäten für Skalierbarkeit verbessert.
Die Workflow-Automatisierung bietet Unternehmen auch folgende Vorteile:
Die Workflow-Automatisierung führt zu verbesserten Releases und klareren Kommunikationskanälen zwischen Entwicklung und Betrieb, zwei herkömmlicherweise unabhängigen Bereichen. Häufige DevOps-Hindernisse wie Engpässe und Folgemaßnahmen, die sich aus isolierten Entwicklungs- und Betriebskanälen ergeben, werden beseitigt.
Die Automatisierung von Workflows sorgt für eine bessere administrative Übersicht über Cloud, Netzwerk, Betriebssystem und Abteilungsinteraktivität. Darüber hinaus fügt sie eine entscheidende Visualisierungsebene hinzu, um den Gesundheitszustand, die Sicherheit und die Mängel des Netzwerks besser zu konfigurieren, zu überwachen und zu analysieren.
Es gibt zwei Arten der Workflow-Automatisierung: Business Process (BP)- und Robotic Process (RP)-Workflows.
Die Methodik des Business Process Management (BPM) zeigt, wie Unternehmen ihre Prozesse strukturieren, um ihre Kunden optimal zu unterstützen. Sie steigert die Effizienz von Geschäftsprozess-Workflows, um geschäftskritische Ziele zu erreichen. In vielen Fällen wird die Workflow-Automatisierungssoftware mit der BPM-Philosophie entwickelt. Software automatisiert Geschäftsprozess-Workflows, um Aufgaben zu optimieren, die bisher manuell ausgeführt wurden. Die Autofill- und Makro-Funktionen von Excel sind frühe Beispiele für die Automatisierung von Workflows.
Heute automatisiert Software robotische Prozesse (bekannt als Robotic Process Automation oder RPA) und ist so konzipiert, dass Roboter ähnliche Arbeiten wie Menschen ausführen. In vielen Fällen arbeiten Bots zusammen mit der IT (und in anderen Bereichen), um administrative Prozesse zu unterstützen. Bots können die relevantesten Informationen identifizieren und vorschlagen, um Verarbeitungsfehler zu beheben. Bots können auch Help-Desk-Anfragen und Anmeldeauthentifizierungen entschärfen und bei Verarbeitungsfehlern eingreifen.
Workflow-Automatisierung ist ein Fachbegriff für eine Praxis, die seit Hunderten von Jahren angewendet wird. Montagelinien und die Fertigung während der industriellen Revolution sowie die Landwirtschaft danach gehörten zu den ersten Branchen, die RPA-Workflows einsetzten. Diese waren jedoch maschinenbasiert und nicht softwarebasiert.
Sie können Automatisierung auf die meisten Arten von Workflows anwenden. So können Sie z. B. Vorlagendokumente für das Onboarding von Mitarbeitern für die Ressourcen automatisieren oder Workflows für alle Ihre Teammitglieder festlegen und automatisieren.
Software zur Workflow-Automatisierung finden Sie in den meisten Bereichen und Branchen:
Startups Workflow Automatisierung revolutionieren den Workflow-Prozess und bieten standardisierte Netzwerkautomatisierung, Genehmigungsprozesse und Datensynchronisierung über Anwendungen hinweg mit integrierten API- Lösungen.
Am bedeutendsten ist ein Designwechsel zu Low-Code-Workflow-Automatisierung, der den Umfang für die Erstellung und das Bereitstellen von Workflows auf Entscheidungsträger und direkte Mitarbeiter erweitert. Das Ergebnis ist, dass Unternehmen von hierarchischen Organisationsstrukturen zu symmetrischeren, kollaborativen Systemen übergehen können, die Prozessverbesserungen beschleunigen.
KI bei der Workflow-Automatisierung ist ein weiterer großer Trend in Unternehmen. Mit KI-gestützter Automatisierung können Unternehmen auf Datenmuster und maschinelles Lernen zurückgreifen, um prädiktive Analysen und Erkenntnisse für verbesserte Prozesse zu nutzen.
Diese Lösungen werden das IT-Netzwerk-Ökosystem verändern, in dem die Netzwerkverwaltung als einer der letzten manuellen Prozesse gilt, die noch automatisiert werden müssen.
Die Software zur Workflow-Automatisierung, die ab heute auf den Markt kommt, wird Funktionen enthalten, die es der IT ermöglichen, Netzwerkprobleme zu kontrollieren und zu bewältigen. Visuelle Workflows werden an Bedeutung gewinnen, um die Erstellung und Vermittlung von Workflows über IT-Netzwerke hinweg zu vereinfachen.
Unternehmen können sich auch auf Workflow-Vorlagen verlassen, die als Bausteine für die Verwaltung zukünftiger Automatisierungen verwendet werden können, sowie auf integrative Funktionen mit bereits bestehenden Workflow-Automatisierungen.
Die Workflow-Automatisierungssoftware von IBM ist eine Low-Code-Lösung, die sich in häufig verwendete Cloud-Lösungen von Drittanbietern integrieren lässt und Low-Code-Anwendungen sowie maschinelles Lernen einsetzt.
Das primäre Angebot zur Workflow-Automatisierung von IBM ist IBM Cloud Pak® for Business Automation. Es ermöglicht es Unternehmen, Prozesse, Informationen und Menschen miteinander zu verbinden, um eine ganzheitliche Geschäftsansicht zu ermöglichen. IBM Cloud Pak for Business Automation umfasst außerdem Analysen und Funktionen für die Zusammenarbeit sowie ein Business Rules Management System.
Unsere Lösung ist flexibel und lässt sich auf jede Art von Workflow abstimmen. Sie nutzt regelbasierte Logik, um automatisierte Workflows für Geschäftsabläufe zu erstellen. Workflows können standardisiert und wiederverwendet werden, um Ineffizienzen zu reduzieren und Ihrem Team mehr Zeit für hochwertige Aufgaben zu geben.
Erfahren Sie mehr darüber, wie IBM Cloud Pak for Business Automation es Ihrem Unternehmen ermöglicht, skalierbare Funktionen im gesamten Geschäftsbetrieb zu nutzen.
