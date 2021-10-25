Was ist Workflow-Automatisierung?

Unternehmen bewegen sich in Richtung einer umfassenderen Workflow-Automatisierung in allen Geschäftsabläufen und innerhalb der IT-Prozesse. Dies trägt dazu bei, Prozesse zu beschleunigen und die Kommunikation zu verbessern.

Workflow-Automatisierung optimiert Prozesse, indem manuelle Aufgaben durch Software ersetzt werden, die einen Prozess ganz oder teilweise ausführt. Heutzutage geschieht dies üblicherweise mithilfe von Workflow-Automatisierungssoftware, die aus Low-Code-Funktionalität, Drag-and-Drop-Funktionen und einer benutzerfreundlichen Oberfläche besteht.

Viele Tools enthalten auch künstliche Intelligenz (KI), obwohl dies für die erfolgreiche Automatisierung von Workflows nicht erforderlich ist. Regelbasierte Logikprogramme sind ebenso effektiv, wenn es darum geht, Ineffizienzen im Workflow zu beheben und die Zusammenarbeit zu erleichtern.