Was ist Anwendungsintegration?

Im Gegensatz zur API-gesteuerten Integration, die auf codebasierten Datenanfragen basiert, handelt es sich bei Webhook-Integrationen um HTTP-Callbacks, die auf Ereignissen für die Anwendungsintegration und Datenübertragung basieren.

Ein „Ereignis“ ist eine grundlegende Datenstruktur, die Vorkommnisse im System oder in der Umgebung aufzeichnet. Wenn ein Systemereignis eintritt, löst ein Webhook automatisch den Datenaustausch zwischen Netzwerkgeräten aus. Webhooks ermöglichen automatisierte, ereignisgesteuerte Integrations-Workflows, die Daten in Echtzeit (oder nahezu in Echtzeit) übertragen können.