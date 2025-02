Was ist ein Data Lake?

Weniger Data Silos: Laut Benchmarking-Daten des IBM Institute for Business Value geben 61 % der Unternehmen an, dass Data Silos eine ihrer größten Herausforderungen sind. Data Lakes können helfen, Data Silos abzubauen, indem sie die Notwendigkeit beseitigen, verschiedene Arten von Daten an verschiedenen Orten zu speichern. Ein zentraler Data Lake oder eine Reihe von Data Lakes können leichter zugänglich sein als unterschiedliche Datenspeicher, die über Geschäftsbereiche verteilt sind.