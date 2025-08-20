Was ist eine Datenstruktur?

Durch die Nutzung von Datenservices und APIs führen Datenstrukturen die Daten aus Altsystemen, Data Lakes, Data Warehouses, SQL-Datenbanken und Anwendungen zusammen und bieten damit eine ganzheitliche Übersicht der betrieblichen Leistung. Im Gegensatz zu diesen individuellen Datenspeichersystemen zielt sie darauf ab, eine größere Fluidität zwischen Datenumgebungen zu schaffen und dem Problem der Datengravitation entgegenzuwirken, d. h. der Vorstellung, dass es immer schwieriger wird, Daten zu bewegen, je größer sie werden. Eine Datenstruktur abstrahiert die technologische Komplexität, die mit der Datenbewegung, -umwandlung und -integration verbunden ist, und macht alle Daten unternehmensweit verfügbar.

Datenstruktur-Architekturen basieren auf der Idee, Daten in Plattformen mit Anwendungen, die sie benötigen, zu koppeln. Ein Beispiel für eine Datenstruktur-Architektur in einer Multi-Cloud-Umgebung könnte wie folgt aussehen: Eine Cloud wie AWS verwaltet die Datenaufnahme, während eine andere Plattform wie Azure für die Datenumwandlung und -nutzung zuständig ist. Dann könnte ein dritter Anbieter, wie IBM Cloud Pak® for Data, Analysedienste bereitstellen. Die Datenstruktur-Architektur fügt diese Umgebungen zusammen, um eine einheitliche Datenansicht zu erstellen.

Dies ist jedoch nur ein Beispiel. Es gibt keine einheitliche Datenarchitektur für eine Datenstruktur, da verschiedene Unternehmen unterschiedliche Anforderungen haben. Die große Anzahl von Cloud-Anbietern und Dateninfrastruktur-Implementierungen sorgt für Unterschiede zwischen den Unternehmen. Unternehmen, die diese Art von Daten-Framework nutzen, weisen jedoch Gemeinsamkeiten in ihren Architekturen auf, die für eine Datenstruktur einzigartig sind. Genauer gesagt bestehen sie aus sechs grundlegenden Komponenten, die Forrester (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) in dem Bericht „Enterprise Data Fabric Enables DataOps" beschreibt. Diese sechs Komponenten umfassen Folgendes:

