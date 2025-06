Was sind Batch-Jobs?

Bei der Vorbereitung von Batch-Jobs kommt ein zweistufiger Prozess zum Einsatz. Der erste Schritt besteht darin, die erforderlichen Workflows zu bestimmen und die Jobwarteschlange entsprechend zu laden.

Dann übernimmt das Betriebssystem und beginnt mit den Datenverarbeitungsaktionen, die dem System die Verarbeitung großer Datenmengen ermöglichen. Die Auftragsverarbeitung verschiebt dann die hochvolumigen Datensätze.

Unternehmen können Batch-Prozesse so einrichten, dass sie nach Bedarf ausgeführt werden. In der Regel werden sie jedoch so eingerichtet, dass sie automatisch entweder zu Beginn des Tages (BOD) oder am Ende des Tages (EOD) ausgeführt werden. Wenn Sie ein BOD-Verfahren verwenden, wird vor der Ausführung der Chargen dieses Tages ein EOTI (End-of-Transaction Input) implementiert. Wenn der Prozess am Ende des Tages stattfindet, wird nach Abschluss des Stapels ein EOFI (End-of-Financial Input) generiert.

Während Stapelverarbeitungsaufträge die Rechenleistung des Unternehmens erheblich steigern, gibt es bei ihrer Verwendung auch einige Einschränkungen. Je nachdem, wie und in welchem Umfang sie eingesetzt werden, können Stapelverarbeitungsaufträge eine erhebliche Belastung für das Computersystem eines Unternehmens darstellen.

Aus diesem Grund wird die Ausführung von Stapeln in der Regel so geplant, dass sie mit einem Zeitraum zusammenfällt, in dem die Rechenressourcen des Unternehmens weniger stark beansprucht werden. Dieser Zeitraum wird als Batch-Fenster bezeichnet.