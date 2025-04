Was ist Data Profiling?

Der Hauptzweck des Data Profiling besteht darin, durch den Einsatz von Methoden zur Überprüfung und Zusammenfassung der Daten sowie einer abschließenden Bewertung ihres Zustands einen Einblick in die Qualität der Daten zu gewinnen. Diese Arbeit wird in der Regel von Data Engineers ausgeführt, die dabei eine Reihe von Business Rules und Analysealgorithmen verwenden.

Beim Data Profiling werden Daten auf der Grundlage von Faktoren wie Genauigkeit, Konsistenz und Aktualität bewertet, um Aufschluss darüber zu geben, ob es den Daten an Konsistenz oder Genauigkeit mangelt oder ob sie ungültige Werte (Nullwerte) enthalten. Je nach Datensatz kann es sich bei dem Ergebnis um etwas so Einfaches wie eine Statistik handeln, wie z. B. Zahlen oder Werte in Form einer Spalte. Die Erstellung von Datenprofilen kann für Projekte verwendet werden, die Data Warehousing oder Business Intelligence beinhalten, und ist für Big Data noch vorteilhafter. Data Profiling kann eine wichtige Voraussetzung für die Datenverarbeitung und Datenanalyse sein.