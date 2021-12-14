ELT

Der ELT-Ansatz ermöglicht eine schnellere Implementierung als der ETL-Prozess, allerdings sind die Daten nach dem Verschieben unübersichtlich. Die Transformation erfolgt nach der Lastfunktion und verhindert so die Verlangsamung der Migration, die während dieses Prozesses auftreten kann. ELT entkoppelt die Transformations- und Lastphasen und stellt sicher, dass ein Codierungsfehler (oder ein anderer Fehler in der Transformationsphase) den Migrationsaufwand nicht stoppt. Darüber hinaus vermeidet ELT Probleme mit der Serverskalierung, indem es die Rechenleistung und Größe des Data Warehouse nutzt, um Transformation in großem Maßstab zu ermöglichen. ELT arbeitet auch mit Cloud Data Warehouse-Lösungen, um strukturierte, unstrukturierte, halbstrukturierte und Rohdaten zu unterstützen.

ETL

Die Implementierung von ETL dauert länger, ergibt aber sauberere Daten. Dieses Verfahren eignet sich gut für kleinere Zieldaten-Repositorys, die weniger häufig aktualisiert werden müssen. ETL arbeitet auch mit Cloud Data Warehouses, indem es Cloud-basierte SaaS-Plattformen und Data Warehouses vor Ort verwendet.

Es gibt außerdem zahlreiche Open-Source- und kommerzielle ETL-Tools mit Funktionen und Vorteilen, Nutzen die folgendes umfassen: