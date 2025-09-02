Bei IBM® Consulting unterstützen wir Kunden beim „richtigen Einsatz von KI“, um in ihrem gesamten Unternehmen Mehrwert zu schaffen und Risiken bei der Wertschöpfung zu minimieren. Egal, ob Sie in fortschrittliche Technologien wie agentische KI investieren oder einfach nur Ihre Datengrundlage für generative KI vorbereiten möchten, wir treffen Sie auf Ihrem aktuellen Stand, unabhängig von Ihren derzeitigen Fähigkeiten oder Ihrer technischen Ausgangslage. Durch das Kuratieren der Daten- und KI-Strategie Ihres Unternehmens können wir Ihnen helfen, mit verantwortungsvoller, skalierter KI einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil zu schaffen.