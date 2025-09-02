Abstraktes Rendering mit blau-weißen rechteckigen und kreisförmigen Formen in einem Gittermuster

Beratungsdienste zu Daten und KI

Erfolgreiches Skalieren von KI mit der richtigen Strategie, Datensicherheit und Governance

Die richtige KI, verantwortungsvoll bereitgestellt

Ihre Daten auf die Zukunft vorbereiten

Mit agentischer KI von Produktivität zu Leistung

IT-Automatisierung und den IT-Betrieb mit generativer KI optimieren

Setzen Sie mit KI das volle Potenzial Ihres Unternehmens frei

Bei IBM® Consulting unterstützen wir Kunden beim „richtigen Einsatz von KI“, um in ihrem gesamten Unternehmen Mehrwert zu schaffen und Risiken bei der Wertschöpfung zu minimieren. Egal, ob Sie in fortschrittliche Technologien wie agentische KI investieren oder einfach nur Ihre Datengrundlage für generative KI vorbereiten möchten, wir treffen Sie auf Ihrem aktuellen Stand, unabhängig von Ihren derzeitigen Fähigkeiten oder Ihrer technischen Ausgangslage. Durch das Kuratieren der Daten- und KI-Strategie Ihres Unternehmens können wir Ihnen helfen, mit verantwortungsvoller, skalierter KI einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil zu schaffen.
Strategie und Beratung 

Indem wir unseren Kunden bei der Entwicklung der passenden KI-Strategie helfen, befähigen wir sie, ihre Geschäftsstrategie auf das transformative Potenzial einer verantwortungsvoll kuratierenden KI-gestützten Nutzung ihrer Unternehmensdaten auszurichten und voranzubringen. 

 KI-gestützte Lösungen

Wir helfen unseren Kunden, indem wir innovative KI- und agentische KI-Lösungen entwerfen, entwickeln und skalieren, die strategische Notwendigkeiten beschleunigen und es Teams ermöglichen, den KI-Modellen zu vertrauen, die sie unterstützen. 

 Vorbereitung Ihrer Daten auf KI

Unsere Datenkonvertierungsarbeit verwandelt Altlasten und fragmentierte Daten-Ökosysteme in flexible, moderne Datenplattformen, die auf Skalierbarkeit, Geschwindigkeit und geschäftliche Ergebnisse ausgelegt sind und dafür sorgen, dass Sie die Daten, die für das KI-Zeitalter benötigt werden, effektiv einsetzen können.

 Risikominderung bei der KI-Transformation und -Einführung

Ein gründliches KI-Governance-Framework, rollenbasierte angewandte Lernprogramme, KI-Trainings- und Weiterbildungsprogramme, strategische Kommunikationsplanung und Change Management bringen Funktionen und Wertschöpfung voran.

Aufbau einer Datenstrategie für Enterprise-KI

In dieser Folge von AI Academy erklärt Cathy Reese die Notwendigkeit einer Datenstrategie, die auf fortschrittliche KI ausgelegt ist.

Die Folge ansehen

Unsere Experten

Phaedra Boinodiris, Porträtfoto
Global Leader for Trustworthy AI, IBM Consulting

Phaedra Boinodiris
Francesco Brenna, Porträtfoto
Senior Partner & VP, AI Integration, IBM Consulting

Francesco Brenna
Matt Candy, Porträtfoto
Global Managing Partner, Strategy and Transformation, IBM Consulting

Matt Candy
Javier Olaizola Casin, Porträtfoto
Global Managing Partner Hybrid Cloud and Data, IBM Consulting

Javier Olaizola Casin
Tony Giordano, Porträtfoto
Senior Partner & Vice President, Datenkonvertierung, IBM Consulting

Tony Giordano
Manish Goyal, Porträtfoto
Senior Partner – Global AI & Analytics Leader, IBM Consulting

Manish Goyal
Cathy Reese, Porträtfoto
Senior Partner, Data & AI Public Service Line Leader, IBM Consulting

Cathy Reese
Shobhit Varshney, Porträtfoto
Head of Data & AI, VP & Sr. Partner, IBM Consulting

Shobhit Varshney

Anwendungsfälle

Person analysiert digitale Diagramme auf einem Laptop
Mit einer KI-gestützten Finanztransformation Produktivität und Wachstum freischalten

Transformieren Sie Ihre Finanzabläufe mit KI-gestützter Effizienz, Integration und Compliance, um das Wachstum in Ihrem gesamten Unternehmen zu fördern und dabei letztendlich Kosteneinsparungen zu erzielen. 

 Mehr erfahren
Person arbeitet mit Robotermaschinen in der Fabrik
Transformation der Arbeitsweise Ihres Unternehmens

Treiben Sie die Unternehmenstransformation für Ihr Unternehmen mit extremer Automatisierung voran.

 Mehr erfahren
Geschäftsleute diskutieren im Büro über ein neues Geschäftsprojekt
Beratung zur Personal- und Talenttransformation

Gestalten Sie Ihr Personalwesen neu und modernisieren Sie es mit KI als zentralem Element, um bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen und das Mitarbeiter- und Arbeitspotenzial voll auszuschöpfen. 

 Mehr erfahren
Zwei Plattformen. Auf einer befindet sich eine Frau gegenüber von einem Sicherheitsschutzschildsymbol und ein Mann gegenüber von einem Computerdatenbildschirm
Beratungsleistungen im Bereich Cybersicherheit

Unsere Beratungs-, Integrations- und Managed Security Services helfen Ihnen, die KI richtig zu nutzen. 

 Mehr erfahren
Kollegen in einem Besprechungszimmer
Ihre Unternehmensstrategie neu definieren 

Wir helfen unseren Kunden, ihren Geschäftswert zu steigern und komplexe Herausforderungen zu lösen, indem wir KI und andere transformative Technologien einsetzen.

 Mehr erfahren
Lächelnder Ladenbesitzer mit digitalem Tablet zur Bearbeitung einer Kreditkartentransaktion mit einem Kunden
Customer Experience und Marketing-Transformation

Entwerfen, gestalten und liefern Sie eine nahtlosere und personalisierte Erfahrung über die gesamte Customer Journey hinweg, um Mehrwert zu schaffen und das Wachstum zu fördern.

 Mehr erfahren
Fallstudien

Logo von Virgin Money

Der Aufbau eines KI-gestützten Bankassistenten zur Steigerung der Kundenbindung bei Virgin Money.

 Fallstudie lesen
US Open-Logo

Meistern Sie die US Open Digital Experience mit leistungsstarken generativen KI-Modellen.

 Mehr über US Open erfahren
Logo von British Sugar

Kombination von Daten und KI zur Optimierung der Betriebsabläufe bei British Sugar.

 British Sugar Erfolgsgeschichte
Kundenlogo von Coca-Cola European Partners

Transformation der Beschaffungsoptimierung mit KI-gestützten Erkenntnissen.

 Erfahren Sie mehr über die Fallstudie von CCEP
Nächste Schritte

Sie möchten gern wissen, wie IBM Consulting Ihrem Unternehmen helfen kann? Sprechen Sie uns an – wir werden uns mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihre Fragen zu beantworten. Wir besprechen mit Ihnen, wie unsere Beratungsdienste Sie unterstützen können und klären die nächsten Schritte.

