Bei IBM® Consulting unterstützen wir Kunden beim „richtigen Einsatz von KI“, um in ihrem gesamten Unternehmen Mehrwert zu schaffen und Risiken bei der Wertschöpfung zu minimieren. Egal, ob Sie in fortschrittliche Technologien wie agentische KI investieren oder einfach nur Ihre Datengrundlage für generative KI vorbereiten möchten, wir treffen Sie auf Ihrem aktuellen Stand, unabhängig von Ihren derzeitigen Fähigkeiten oder Ihrer technischen Ausgangslage. Durch das Kuratieren der Daten- und KI-Strategie Ihres Unternehmens können wir Ihnen helfen, mit verantwortungsvoller, skalierter KI einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil zu schaffen.
Indem wir unseren Kunden bei der Entwicklung der passenden KI-Strategie helfen, befähigen wir sie, ihre Geschäftsstrategie auf das transformative Potenzial einer verantwortungsvoll kuratierenden KI-gestützten Nutzung ihrer Unternehmensdaten auszurichten und voranzubringen.
Wir helfen unseren Kunden, indem wir innovative KI- und agentische KI-Lösungen entwerfen, entwickeln und skalieren, die strategische Notwendigkeiten beschleunigen und es Teams ermöglichen, den KI-Modellen zu vertrauen, die sie unterstützen.
Unsere Datenkonvertierungsarbeit verwandelt Altlasten und fragmentierte Daten-Ökosysteme in flexible, moderne Datenplattformen, die auf Skalierbarkeit, Geschwindigkeit und geschäftliche Ergebnisse ausgelegt sind und dafür sorgen, dass Sie die Daten, die für das KI-Zeitalter benötigt werden, effektiv einsetzen können.
Ein gründliches KI-Governance-Framework, rollenbasierte angewandte Lernprogramme, KI-Trainings- und Weiterbildungsprogramme, strategische Kommunikationsplanung und Change Management bringen Funktionen und Wertschöpfung voran.
Der Aufbau eines KI-gestützten Bankassistenten zur Steigerung der Kundenbindung bei Virgin Money.
Meistern Sie die US Open Digital Experience mit leistungsstarken generativen KI-Modellen.
Kombination von Daten und KI zur Optimierung der Betriebsabläufe bei British Sugar.
Transformation der Beschaffungsoptimierung mit KI-gestützten Erkenntnissen.
IBM hat eine einzigartige Allianz mit Adobe in einem Ökosystem entwickelt, das sowohl Technologie als auch Services umfasst. Mit einem branchenführenden Ansatz, umfassenden Beratungsfunktionen in allen drei Adobe Clouds, proprietären Adobe-Lösungen und dem Ruf, einige der komplexesten Projekte im Adobe-Kunden-Ökosystem abzuwickeln.
Erschließen Sie das volle Potenzial der Microsoft Cloud mit unserer kompetenten Anleitung und maßgeschneiderten Lösungen. Vertrauen Sie IBM Consulting, wenn es um die Migration, Modernisierung und Verwaltung in der Microsoft Cloud geht. Wir nutzen KI und 30 Jahre Erfahrung als Partner.
Wir sind ein weltweiter Partner, der auf allen Kontinenten anerkannt ist:
Snowflake bietet eine Plattform für cloudbasierte Datenverwaltung und -analyse. Es ermöglicht Unternehmen, große Datenmengen über mehrere Public Clouds hinweg zu speichern, zu verwalten und zu analysieren und Aufgaben wie Lagerhaltung, Lakes, Technik, Wissenschaft, Anwendungsentwicklung und -freigabe zu unterstützen. Seine Dienste werden von Bereichen in Anspruch genommen, die auf Datenanalyse und -verwaltung angewiesen sind
