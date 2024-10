Vereinen Sie Ihre IT- und Geschäfts-KPIs mit KI-gestützten Erkenntnissen, um die Auswirkungen von Ausfällen und Anomalien auf Ihr Unternehmen zu verstehen. Profitieren Sie von proaktiven Benachrichtigungen an Stakeholder, um sie auf dem Laufenden zu halten und/oder rechtzeitig Maßnahmen zur Schadensbegrenzung einzuleiten, und erreichen Sie so eine starke Abstimmung zwischen IT und Geschäftsbetrieb.