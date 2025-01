Mit dem Aufbau eines der ersten digitalen Zwillinge in Herstellung steht British Sugar an der Spitze der technologischen Innovation der Branche. Das Unternehmen konnte den Zeitaufwand für das manuelle Verständnis von Daten und Informationen aufgrund des Einsatzes fortschrittlicher Technologie und der Automatisierung von Aufgaben um 20 % reduzieren. Diese Transformation verbesserte wichtige Entscheidungen in zeitkritischen Umgebungen. Jetzt können sich die Mitarbeiter auf hochwertige Aufgaben konzentrieren, darunter Ursachenanalyse, proaktives Management und vieles mehr. Darüber hinaus hat die digitale Transformation auch einen besseren Einblick in die Bestände der Lieferanten ermöglicht, Fehlbestände reduziert und die allgemeine Zuverlässigkeit der Lieferkette verbessert – ein erheblicher Vorteil gegenüber manuellen Bestandsprüfungen.

Die vernetzten Systeme, die gebaut wurden, beseitigten auch Silos und steigerten die Produktionseffizienz, was Anpassungen in Echtzeit und eine Verringerung der manuellen Eingriffe ermöglichte. Die autonomen Funktionen waren ein entscheidender Faktor, da sie ungeplante Ausfallzeiten reduzierten und die durchschnittliche Zeit zur Lösung von Produktionsproblemen um 20 % verringerten. Das Unternehmen verzeichnete auch Fortschritte bei der Zuverlässigkeit der Lieferkette. Dank der vorausschauenden Analyse konnte der Datenaustausch mit den Lieferanten in Echtzeit die Logistikplanung verbessern und die Kosten für die in den Reinigungsprozessen verwendeten Rohstoffe um 10 % senken. Diese Innovationen werden dazu beitragen, dass die Fabriken auch bei ungünstigen Wetterbedingungen vollständig mit Zuckerrüben versorgt werden.

Die Fortschritte, die das Unternehmen gemacht hat, werden auch zu weniger Abfall und Nacharbeit führen, was die Konsistenz der Produktqualität und den Nachhaltigkeitsquotienten verbessert. Die Zeit für die Entscheidungsfindung wurde durch Echtzeit-Datenerkenntnisse um 25 % verkürzt und betriebliche Rückschläge wurden durch den Einsatz des digitalen Zwillings der Lieferkette bei Was-wäre-wenn-Analysen im Bereich Finanzen und Prozesse um 50 % reduziert.

Mit der Einführung einer umfangreichen Modellierung hat British Sugar das Wissen von leitenden Mitarbeitern übernommen und das Risiko des Verlusts von technischem Wissen verringert. Nachdem eine Teilmenge der Modelle direkt in Datenkontrollsysteme integriert worden war, führten vollständig autonome Anpassungen der Zusätze im Zuckerreinigungsprozess zu effektiven Ergebnissen, die den Durchsatz erhöhten und die Rohstoffkosten senkten. British Sugar erwartet angesichts der Technologie, die die Art und Weise transformiert, wie das Unternehmen seine Informationen und Daten verbreitet, dass die Zeit, die neue Mitarbeiter benötigen, um zu erfahrenen Zuckerherstellern zu werden, fast halbiert werden kann. Dies ermöglicht einen reibungsloseren Wissenstransfer und verringert die Belastung der erfahrenen Entscheidungsträger, wodurch entscheidendes technisches Wissen erhalten bleibt und eine nachhaltigere Zukunft für das Unternehmen gewährleistet wird.

Durch die Schaffung eines Frameworks für kontinuierliche Verbesserungen und den Einsatz von maschinellem Lernen und KI-Fähigkeiten zur Anpassung an sich verändernde Bedingungen ist British Sugar für nachhaltige Leistungsverbesserungen und langfristige Wettbewerbsfähigkeit gerüstet. Das Unternehmen hat große Pläne, das Mögliche weiter voranzutreiben, um Innovationen und Exzellenz in der Zuckerindustrie voranzutreiben.