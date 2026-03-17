Unternehmen generieren einen konstanten Strom von Betriebsdaten in Echtzeit: Transaktionen, Anwendungsereignisse, Aktualisierungen der Lieferkette, Betrugswarnungen, Kundeninteraktionen und viele mehr. Doch diese Signale sind oft auf verschiedene Systeme verteilt und kommen zu spät, um moderne KI und Automatisierung zu unterstützen. Tatsächlich stützen sich etwa 80 % der Unternehmen bei der Entscheidungsfindung auf veraltete Daten, wodurch das Risiko verpasster Chancen steigt.

Mit dem Übergang der KI von der experimentellen zur produktiven Phase besteht die Herausforderung nicht mehr im Zugriff auf die Daten, sondern im Zugriff auf vertrauenswürdige Echtzeitdaten mit dem Kontext, der für den Betrieb von KI-Systemen und Automatisierung erforderlich ist.

Durch die Zusammenführung von Confluent mit den Data, Integration und Z-Portfolios von IBM entsteht eine intelligente Datenplattform, die Daten in Bewegung mit dem Kontext, der Governance, der Integration und der Infrastruktur verbindet, die für die Operationalisierung von KI in hybriden Umgebungen erforderlich sind.

In diesem Blog erkunden wir, wie IBM und Confluent zusammenarbeiten, um: