Mit dem Abschluss der Übernahme von Confluent durch IBM verbindet IBM Event Streaming mit seinen Stärken in den Bereichen Datenverwaltung, Integration und Unternehmensinfrastruktur, um Unternehmen dabei zu helfen, mit kontinuierlich fließenden, KI-fähigen Daten Ergebnisse in Echtzeit zu erzielen.
Unternehmen generieren einen konstanten Strom von Betriebsdaten in Echtzeit: Transaktionen, Anwendungsereignisse, Aktualisierungen der Lieferkette, Betrugswarnungen, Kundeninteraktionen und viele mehr. Doch diese Signale sind oft auf verschiedene Systeme verteilt und kommen zu spät, um moderne KI und Automatisierung zu unterstützen. Tatsächlich stützen sich etwa 80 % der Unternehmen bei der Entscheidungsfindung auf veraltete Daten, wodurch das Risiko verpasster Chancen steigt.
Mit dem Übergang der KI von der experimentellen zur produktiven Phase besteht die Herausforderung nicht mehr im Zugriff auf die Daten, sondern im Zugriff auf vertrauenswürdige Echtzeitdaten mit dem Kontext, der für den Betrieb von KI-Systemen und Automatisierung erforderlich ist.
Durch die Zusammenführung von Confluent mit den Data, Integration und Z-Portfolios von IBM entsteht eine intelligente Datenplattform, die Daten in Bewegung mit dem Kontext, der Governance, der Integration und der Infrastruktur verbindet, die für die Operationalisierung von KI in hybriden Umgebungen erforderlich sind.
In diesem Blog erkunden wir, wie IBM und Confluent zusammenarbeiten, um:
Die Umwandlung von Echtzeitereignissen in einen kontrollierten Kontext in hybriden Umgebungen ist ein entscheidender Schritt bei der Operationalisierung vertrauenswürdiger KI im Unternehmen. Hier bietet die Kombination von Confluent und dem watsonx.data-Portfolio von IBM einen echten Mehrwert.
Confluent streamt betriebliche Ereignisse in Echtzeit aus Anwendungen, Systemen und digitalen Kanälen. Das einheitliche watsonx.data Portfolio macht diese Daten produktiv für KI und Analyse durch eine offene hybride Datengrundlage mit watsonx.data, Datenintegration mit watsonx.data Integration und Datenintelligenz mit watsonx.data intelligence. Gemeinsam helfen sie Unternehmen, isolierte Ereignisströme hinter sich zu lassen und stattdessen verwaltete, wiederverwendbare Datenprodukte bereitzustellen, die Analysen, Anwendungen und KI unterstützen.
Diese gemeinsamen Funktionen ermöglichen es Unternehmen:
Das Ergebnis ist eine solidere Grundlage für die Unternehmens-KI, bei der Modelle und Agenten auf bewegten und ruhenden Daten mit dem für den Unternehmenseinsatz erforderlichen Kontext und der erforderlichen Governance arbeiten.
Der wahre Wert entsteht, wenn Systeme auf Ereignisse reagieren können, sobald diese eintreten. Hier verwandeln das Portfolio von Confluent und IBM, einschließlich IBM MQ und webMethods Hybrid Integration, Echtzeitereignisse in Geschäftsmaßnahmen.
Confluent bildet das Fundament, das die operativen Ereignisse im gesamten Unternehmen streamt. IBM MQ stellt sicher, dass diese Ereignisse zuverlässig und sicher für geschäftskritische Systeme geliefert werden, während webMethods Hybrid Integration Anwendungen, APIs und Workflows über hybride Umgebungen hinweg verbindet, sodass die richtigen Systeme automatisch reagieren können. Zusammen helfen diese Technologien Unternehmen dabei, von Echtzeit-Einblicken zu einer vertrauenswürdigen Umsetzung zu gelangen.
Dank dieser leistungsstarken Kombination von Technologien können Unternehmen:
Das Ergebnis ist ein reaktionsschnelleres Unternehmen, in dem Ereignisse, die durch das Unternehmen fließen, automatisch die richtigen Aktionen über Anwendungen, Systeme und KI-gestützte Workflows auslösen.
Viele der wichtigsten Geschäftsereignisse entstehen auf IBM Z, wo zentrale transaktionale Systeme unvergleichliche Skalierung, Widerstandsfähigkeit und Vertrauen verlangen. Diese Systeme ermöglichen Zahlungen, Forderungen, Reservierungen und andere hochwertige Geschäftsabläufe, die das Fundament der modernen Branchen bilden.
Mit Confluent und IBM Z können Unternehmen sowohl anwendungsgetriebene Ereignisse als auch datengetriebene Änderungen auf moderne ereignisgesteuerte Architekturen ausweiten, ohne die transaktionalen Anwendungen zu stören. Confluent bildet die Grundlage für das Streaming, während die Anwendungs- und Datenintegrationstechnologien von IBM mehrere sich ergänzende Wege bieten, um IBM Z-Anwendungen mit der Confluent-Plattform zu verbinden.
Für anwendungsgesteuerte Ereignisse bieten IBM MQ, das Kafka SDK für IBM Z und der IBM Z Digital Integration Hub leistungsstarke Möglichkeiten, Ereignisse direkt aus Kerntransaktionen auszugeben. Bei datengesteuerten Ereignissen ermöglicht IBM Data Gate die sichere Übertragung von Rohdatenänderungen an Kafka mit niedriger Latenz. Zusammen bieten diese Technologien ein vollständiges und flexibles Set an Einstiegspunkten, sodass Unternehmen für jeden Anwendungsfall das richtige Muster verwenden können.
Dieser kombinierte Ansatz ermöglicht es Unternehmen:
Das Ergebnis ist eine Architektur, in der sowohl anwendungsgenerierte Ereignisse als auch datengesteuerte Änderungen von IBM Z sicher in Echtzeitanwendungen, Analyse und KI-Systeme fließen können. Dadurch werden neue Erkenntnisse und Automatisierung freigeschaltet, während die Integrität unternehmenskritischer Prozesse gewahrt bleibt.
Gemeinsam ermöglichen Confluent und IBM eine intelligente Datenplattform für KI in Unternehmen, die Echtzeit-Ereignisströme mit dem Datenmanagement, der Integration und der Infrastruktur verbindet, die erforderlich sind, um in hybriden Umgebungen Maßnahmen zu ermöglichen. So können Unternehmen kontinuierlich fließende Geschäftsereignisse in einen zuverlässigen Kontext für Analysen, Automatisierung und KI-Systeme verwandeln.
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