Der Umgang mit den Erwartungen an die Fähigkeiten der künstlichen Intelligenz (KI), ohne die Vermehrung und Unzugänglichkeit von Daten zu berücksichtigen, ist die größte Herausforderung für die Datenverwaltung. Datenteams kämpfen mit isolierten Daten, der Datenverarbeitung in Echtzeit und Problemen mit der Datenqualität. Technische Schulden, Tool-Wildwuchs und Fachkräftemangel verschärfen diese Herausforderungen weiter.

IBM watsonx.data integration bietet eine einheitliche Steuerungsebene, die es Ihnen ermöglicht, nahtlos mit Datenpipelines zum Extrahieren, Transformieren, Laden (ETL) oder Extrahieren, Laden, Transformieren (ELT), Echtzeit-Streaming-Pipelines und Data Replication zu arbeiten, wodurch fragmentierte Tools überflüssig werden. Sie bietet die notwendige Anpassungsfähigkeit, um Pipelines überall bereitzustellen und auszuführen, egal ob in der Cloud, On-Premises oder in hybriden Umgebungen. Mit den kontinuierlichen Daten-Observability-Funktionen können Sie den Zustand der Datenpipeline verwalten und so eine schnelle Erkennung und Behebung von Problemen gewährleisten.

Wandeln Sie Rohdaten in KI-fähige Daten um und stellen Sie sicher, dass der Zugriff auf vertrauenswürdige und konsistente Daten schnell und in großem Maßstab erfolgt.