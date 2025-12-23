Unter dem Druck, den geschäftlichen Nutzen von KI-bezogenen Maßnahmen zu maximieren, sollten Führungskräfte in der Datenverarbeitung den Schwerpunkt auf Daten legen, die verwaltet, zugänglich und strukturiert sind.
Eine neue globale Umfrage unter 1.700 CDOs zeigt eine zunehmend wichtige Rolle – die jedoch weiterhin strategische und operative Herausforderungen mit sich bringt.
Anteil der CDOs, die der Ansicht sind, dass ihre Daten-Funktionen neue KI-gestützte Umsatzströme können1
Anteil der CDOs, die sagen, dass sie KI in Daten bringen, anstatt Daten für KI zu zentralisieren1
1Anteil der CDOs, die immer noch versuchen zu definieren, wie KI-Agenten skaliert und gesteuert werden sollen
Anteil der CDOs, die Stellen für Datenfunktionen besetzen, die es im letzten Jahr noch nicht gab – meist im Zusammenhang mit der generativen KI1
Im Rennen um KI-Ergebnisse müssen die Verantwortlichen für die Datenverarbeitung eine Reihe von unverzichtbaren Faktoren berücksichtigen. Wenn Sie die richtigen Schritte unternehmen, können Sie zum Erfolg beitragen.
Der Erfolg in der heutigen KI-Wirtschaft hängt von der Verknüpfung von Daten mit Geschäftsergebnissen ab. 92 % der CDOs stimmen dem zu, aber nur 1/3 von ihnen glauben, dass sie dies gut machen.
Dieser Bericht stützt sich auf Umfragedaten von 1.700 CDOs aus verschiedenen Branchen und Regionen und enthüllt die umsetzbaren Erkenntnisse und die unverzichtbaren Dinge, die Ihr Unternehmen braucht, um an der Spitze zu bleiben.
Erfahren Sie, warum 92 % der CDOs der Meinung sind, dass der Erfolg von KI von der Verknüpfung von Daten mit Geschäftsergebnissen abhängt.
1. The 2025 Chief Data Officer Study: The AI multiplier effect, IBM Institute for Business Value, November 2025.