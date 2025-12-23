Daten in geschäftliche Erkenntnisse verwandeln

Unter dem Druck, den geschäftlichen Nutzen von KI-bezogenen Maßnahmen zu maximieren, sollten Führungskräfte in der Datenverarbeitung den Schwerpunkt auf Daten legen, die verwaltet, zugänglich und strukturiert sind.

Sind Data Leader bereit, im Zeitalter der KI die Führung zu übernehmen?

Eine neue globale Umfrage unter 1.700 CDOs zeigt eine zunehmend wichtige Rolle – die jedoch weiterhin strategische und operative Herausforderungen mit sich bringt.

Die wichtigsten Erkenntnisse

26 %

Anteil der CDOs, die der Ansicht sind, dass ihre Daten-Funktionen neue KI-gestützte Umsatzströme können1

 81 %

Anteil der CDOs, die sagen, dass sie KI in Daten bringen, anstatt Daten für KI zu zentralisieren1

 79 %

1Anteil der CDOs, die immer noch versuchen zu definieren, wie KI-Agenten skaliert und gesteuert werden sollen

 82 %

Anteil der CDOs, die Stellen für Datenfunktionen besetzen, die es im letzten Jahr noch nicht gab – meist im Zusammenhang mit der generativen KI1

Maßnahmen für den Erfolg ergreifen

Im Rennen um KI-Ergebnisse müssen die Verantwortlichen für die Datenverarbeitung eine Reihe von unverzichtbaren Faktoren berücksichtigen. Wenn Sie die richtigen Schritte unternehmen, können Sie zum Erfolg beitragen.
Cloud-Entwickler, der an einem Computer steht
Daten in Treibstoff für KI verwandeln

KI-Ergebnisse hängen von hochwertigen Daten ab, die mit den Geschäftszielen übereinstimmen. Greifen Sie auf Ihre unstrukturierten Daten zu und reichern Sie sie an, einschließlich Videos, Präsentationen und E-Mails.
Zwei Personen mit Dienstmarken und Klemmbrettern, die in einem im Serverraum diskutieren
Diszipliniert bei Daten und KI sein

Sicherheits- und Governance-Teams sollten bei zunehmender Komplexität zusammenarbeiten. Führen Sie Ihre Mitarbeiter, Prozesse und Technologien zusammen, um die Akzeptanz, Innovation und den ROI zu beschleunigen.
Kollegen im Büro, die auf einen Laptop schauen – Sicherheits- und Governance-Sitzung
Ihre Mitarbeiter mit Erkenntnissen ausstatten

Ohne zeitnahe Daten geraten Entscheidungen ins Stocken. Der Zugriff auf gesicherte, verwaltete Daten kann die Abhängigkeit von zentralisierten Datenteams verringern und die Ergebnisse beschleunigen.
3 Personen in einem Raum mit Monitoren, die auf ein Tablet schauen und über KI-Automatisierung diskutieren
Daten und Technologie als eine Disziplin behandeln

CIOs, CDOs und CTOs sollten ihre Prioritäten aufeinander abstimmen, um Investitionen zu nutzen, die Integration zu vereinfachen und KI-fähige Daten im großen Maßstab für einen echten Geschäftsnutzen bereitzustellen.  
Bericht: How the C-suite is turning information into impact

Der Erfolg in der heutigen KI-Wirtschaft hängt von der Verknüpfung von Daten mit Geschäftsergebnissen ab. 92 % der CDOs stimmen dem zu, aber nur 1/3 von ihnen glauben, dass sie dies gut machen.

Dieser Bericht stützt sich auf Umfragedaten von 1.700 CDOs aus verschiedenen Branchen und Regionen und enthüllt die umsetzbaren Erkenntnisse und die unverzichtbaren Dinge, die Ihr Unternehmen braucht, um an der Spitze zu bleiben.

Gläserner Wolkenkratzer, in dem sich der Himmel spiegelt
Machen Sie den nächsten Schritt 

Erfahren Sie, warum 92 % der CDOs der Meinung sind, dass der Erfolg von KI von der Verknüpfung von Daten mit Geschäftsergebnissen abhängt.

Fußnoten

