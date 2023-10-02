Was ist Dark Data?

Die meisten Unternehmen speichern heutzutage riesige Mengen an Dark Data. In der globalen Umfrage von Splunk unter mehr als 1.300 Geschäfts- und IT-Entscheidungsträgern gaben 60 Prozent der Befragten an, dass die Hälfte oder mehr der Daten ihres Unternehmens als „dunkel“ gelten. Ein ganzes Drittel der Befragten gab an, dass der Anteil bei 75 Prozent oder mehr liegt.2

Dark Data sammelt sich an, weil Unternehmen davon überzeugt sind, dass es sinnvoll ist, alle Informationen, die sie erfassen können, in großen Data Lakes zu speichern. Das liegt zum Teil an der Einführung kostengünstiger Speicher, die es einfach machen, die Speicherung großer Datenmengen zu rechtfertigen – für den Fall, dass sie eines Tages wertvoll werden.

Letztendlich verwenden die meisten Unternehmen nicht einmal einen Bruchteil dessen, was sie speichern, weil das Speichersystem die Metadaten-Labels nicht ordnungsgemäß dokumentiert, einige der Daten in einem Format vorliegen, das von den integrierten Tools nicht gelesen werden kann, oder die Daten nicht über eine Abfrage abgerufen werden können.

Dark Data sind ein wesentlicher limitierender Faktor bei der Erstellung guter Datenanalysen, da die Qualität jeder Datenanalyse von der Menge an Informationen abhängt, die den Analysetools sowohl zeitnah als auch in allen Einzelheiten zur Verfügung stehen.

Zusätzlich verursacht Dark Data Verbindlichkeiten, erhebliche Speicherkosten und verpasste Marktchancen, da Teams nicht erkennen, welche Daten ihnen potenziell zur Verfügung stehen.