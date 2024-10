Was ist Datenaufnahme?

Zu den Datenquellen gehören Finanzsysteme, externe Datenanbieter, Social-Media-Plattformen, IoT-Geräte, SaaS-Apps, lokale Geschäftsanwendungen wie Enterprise Resource Planning (ERP) und Customer Relationship Management (CRM).

Diese Quellen enthalten sowohl strukturierte als auch unstrukturierte Daten. Sobald Daten aufgenommen wurden, können sie in Data Lakes, Data Warehouses, Data Lakehouses, Data Marts, relationalen Datenbanken und Dokumentenspeichersystemen gespeichert werden. Unternehmen nehmen Daten auf, damit sie dann für Business-Intelligence-Aufgaben, aber auch für maschinelles Lernen, prädiktive Modellierung und Anwendungen mit künstlicher Intelligenz genutzt werden können.

Viele Tools zur Datenaufnahme automatisieren diesen Prozess und organisieren Rohdaten in geeigneten Formaten für eine effiziente Analyse durch Datenanalysesoftware. Die Datenaufnahme erfordert in der Regel Fachkenntnisse in Data Science und Programmiersprachen wie Python. Die Daten werden bereinigt und in ein einheitliches Format umgewandelt, indem ein ETL-Verfahrenzum Extrahieren, Transformieren und Laden oder ein ELT-Verfahren verwendet wird, um den Datenlebenszyklus effektiv zu verwalten.

Mit vielfältigen und zahlreichen Big-Data-Quellen hilft Automatisierungssoftware dabei, den Aufnahmeprozess an bestimmte Umgebungen und Anwendungen anzupassen. Oft mit Funktionen zur Datenaufbereitung für sofortige oder spätere Analysen mithilfe von Business Intelligence und Analyseprogrammen.