Was ist ein Datenprodukt?

In der Vergangenheit haben Unternehmen Daten in erster Linie als etwas betrachtet, das gesammelt und gespeichert werden muss. Bei diesem Ansatz werden die Daten in einem zentralen Data Warehouse oder Quellsystem gespeichert, nach Themenbereichen (z. B. Finanzen oder Marketing) geordnet und zentralisierten Teams zugewiesen. Der Erfolg wird oft am Datenvolumen gemessen, z. B. an den gespeicherten Terabytes, in der Hoffnung, dass die Mitarbeiter die Daten nutzen, wenn sie einfach mehr Daten haben.

Metadaten werden jedoch normalerweise von IT-Abteilungen definiert und sind für Datennutzer nicht geschäftsfreundlich. Daher konzentrieren sich viele Bemühungen im Umgang mit Daten-Assets auf deskriptive Analysen und Berichte. Dabei wird rückblickend betrachtet, was passiert ist, statt die Daten proaktiv zur Lösung geschäftlicher Fragen zu nutzen.