Was ist eine Datenplattform?

Unternehmensdatenplattformen wurden ursprünglich als zentrale Repositories entwickelt, um Daten in einem Unternehmen leichter zugänglich zu machen. Auf diesen Plattformen wurden Daten in der Regel lokal, in operativen Datenbanken oder Data Warehouses gespeichert. Sie arbeiteten häufig mit strukturierten Kunden-, Finanz- und Lieferkettendaten.

Die modernen Datenplattformen von heute erweitern die Funktionen traditioneller Unternehmensdatenplattformen, um sicherzustellen, dass Daten korrekt und zeitnah sind, Silos reduzieren und Self-Service zu ermöglichen. Moderne Datenplattformen basieren oft auf einer Suite cloudnativ Software, die mehr Flexibilität und Kosteneffizienz unterstützt.

Die beiden grundlegenden Prinzipien, die für Unternehmensdatenplattformen gelten, sind: