Was ist ein Datenkatalog?

Ein Datenkatalog ist ein detailliertes Inventar von Datenbeständen innerhalb einer Organisation. Es hilft Benutzern, Daten einfach zu entdecken, zu verstehen, zu verwalten, zu kuratieren und darauf zuzugreifen.





Mithilfe von Metadaten und Datenverwaltungstools organisieren Datenkataloge Datenbestände, damit Benutzer (z. B. Datenanalysten, Datenwissenschaftler und Datenverantwortliche) schnell die richtigen Daten für ihre analytischen oder geschäftlichen Anwendungsfälle finden können. Viele Datenkataloge unterstützen die Suche in natürlicher Sprache, so dass die Benutzer Daten finden können, ohne Code oder SQL-Abfragen schreiben zu müssen.

Datenkataloge umfassen in der Regel eine breite Palette von Datenassets, darunter:

Ein leistungsfähiger Datenkatalog umfasst auch Funktionen zur Verwaltung von Metadaten zum Erfassen und kuratieren der Metadaten jedes Assets. Diese Funktionen können die Identifizierung, Auswertung und effektive Nutzung von Daten erleichtern. Der Katalog sollte auch Data-Governance-Tools bieten, um die Datenqualität, Datenintegrität und Datensicherheit zu gewährleisten .