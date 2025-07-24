Was ist ein Datenkatalog?

Mithilfe von Metadaten und Datenverwaltungstools organisieren Datenkataloge Datenbestände, damit Benutzer (z. B. Datenanalysten, Datenwissenschaftler und Datenverantwortliche) schnell die richtigen Daten für ihre analytischen oder geschäftlichen Anwendungsfälle finden können. Viele Datenkataloge unterstützen die Suche in natürlicher Sprache, so dass die Benutzer Daten finden können, ohne Code oder SQL-Abfragen schreiben zu müssen.
Datenkataloge umfassen in der Regel eine breite Palette von Datenassets, darunter:
Ein leistungsfähiger Datenkatalog umfasst auch Funktionen zur Verwaltung von Metadaten zum Erfassen und kuratieren der Metadaten jedes Assets. Diese Funktionen können die Identifizierung, Auswertung und effektive Nutzung von Daten erleichtern. Der Katalog sollte auch Data-Governance-Tools bieten, um die Datenqualität, Datenintegrität und Datensicherheit zu gewährleisten .
Branchen-Newsletter
Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die wichtigsten – und faszinierendsten – Branchentrends in den Bereichen KI, Automatisierung, Daten und darüber hinaus auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.
Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.
Metadaten sind „Daten über Daten“. Es handelt sich dabei um Informationen über Daten, die vom Inhalt der Daten selbst unabhängig sind, z. B. Autor, Erstellungsdatum oder Dateigröße. Metadaten erleichtern die Suche, Organisation und Verwendung von Daten.
Ein klassisches Beispiel für Metadaten ist der Zettelkatalog oder Online-Katalog in einer Bibliothek. In diesen Katalogen enthält jede Karte oder jeder Eintrag Informationen über ein Buch: Titel, Autor, Thema, Erscheinungsdatum, Ausgabe, Standort in der Bibliothek oder eine Zusammenfassung.
Diese Informationen erleichtern es den Lesern, das Buch zu finden und zu bewerten: Ist es aktuell oder veraltet? Enthält es die Informationen, nach denen ich suche? Ist der Autor jemand, dem ich vertraue oder dessen Arbeit ich mag? In gleicher Weise erleichtern Metadaten den Datennutzern das Auffinden und die Bewertung der Daten ihres Unternehmens.
Verschiedene Arten von Metadaten erfüllen unterschiedliche Funktionen. Datenkataloge befassen sich in der Regel mit mehreren Klassen von Metadaten, darunter:
Technische Metadaten beschreiben die technischen Details der Daten, z. B. Dateityp, Kodierungsinformationen, Schemata und Speicherort. Dies informiert die Benutzer darüber, wie sie mit den Daten arbeiten können - zum Beispiel, wenn sie für die Analyse umgewandelt werden müssen.
Operative Metadaten beschreiben die Umstände der Erstellung und Verwendung des Datenbestands. Sie enthalten z. B. Informationen darüber, wann, wie und von wem auf sie zugegriffen wurde, wie sie verwendet, aktualisiert oder geändert wurden.
Administrative Metadaten definieren Richtlinien zur Datennutzung und -aufbewahrung. Diese Art von Metadaten wird bei der Data Governance verwendet und kann Unternehmen bei der Einhaltung rechtlicher, regulatorischer und interner Richtlinien helfen.
Geschäftliche Metadaten beschreiben den geschäftlichen Kontext eines Assets und seine Relevanz für das Unternehmen. Diese Metadaten sind sowohl für Datenexperten als auch für Geschäftsanwender leicht zu verstehen.
In der Regel verfügt ein Datenkatalog über Tools zur Metadatenverwaltung, um Metadaten zu kuratieren und mit Tags, Assoziationen, Bewertungen und Anmerkungen anzureichern.
Moderne Unternehmen beherbergen zunehmend komplexe Datenumgebungen. Die Daten können aus verschiedenen Cloud-Umgebungen und lokalen Systemen sowie aus verschiedenen Teams, Regionen und Plattformen stammen. Ein Datenkatalog macht es jedem Benutzer leicht, all diese Daten mit geringem technischen Aufwand zu finden, auszuwerten und zu nutzen.
Betrachten Sie diese Analogie: Digitale Bibliothekssysteme ersparen den Lesern die Zeit und Mühe, auf der Suche nach einem bestimmten Buch die Regale abzulaufen. Ein Datenkatalog dient einem ähnlichen Zweck, indem er den Benutzern hilft, die benötigten Daten schnell zu finden, anstatt sie in riesigen, unorganisierten Datensätzen stöbern zu lassen. Ein besserer Datenzugang verbessert die Effizienz von Initiativen zur Erkenntnisgewinnung im gesamten Unternehmen erheblich – so wie ein digitaler Bibliothekskatalog die Leser schneller auf die erste Seite des gewünschten Buches bringt.
Datenkataloge spielen auch bei der Data Governance, der Risikominderung und der Einhaltung von Vorschriften eine entscheidende Rolle, insbesondere bei der Vermeidung von Verstößen. Die Möglichkeiten in diesem Bereich reichen von der automatischen Datenklassifizierung für sensible Daten bis hin zu Benachrichtigungen bei der Entdeckung von Datenanomalien.
Mithilfe von Datenkatalogen können Datenexperten unabhängig auf Daten zugreifen, ohne auf IT-Teams oder Datentechniker angewiesen zu sein oder Compliance- und Governance-Probleme zu riskieren. Diese Faktoren schaffen eine agile, autarke Datenumgebung, von der das gesamte Unternehmen profitiert.
Datenkataloge und Datenwörterbücher dienen unterschiedlichen Zwecken, wirken aber zusammen, um Daten besser nutzbar zu machen.
Ein Datenkatalog bietet einen umfassenden Überblick über alle Datenbestände in einem Unternehmen. Er bietet einen geschäftlichen Kontext, der Benutzern hilft, Datensätze zu entdecken und zu bewerten.
Im Gegensatz dazu definiert ein Datenwörterbuch die Struktur und den Inhalt der einzelnen Datensätze. Es enthält Details wie Feldnamen, Datentypen, zulässige Werte, Bereiche und Formate. Es sorgt auch dafür, dass Datenfelder in verschiedenen Datenprojekten, Dateien und Programmen standardisiert sind.
Datenkataloge bieten eine Reihe von Vorteilen, die das Auffinden, die Verwaltung und die Nutzung von Daten in einem Unternehmen unterstützen:
Datenkataloge ermöglichen Self-Service-Analysen, mit denen Datenanalysten leichter Daten finden, abrufen, aufbereiten und ihnen vertrauen können, wodurch der gesamte Prozess der Datenanalyse beschleunigt wird.
Indem sie eine optimale Arbeitsteilung zwischen Benutzern und IT schaffen, verringern Datenkataloge unnötige Engpässe. Datenanwender können unabhängig auf Daten zugreifen und diese analysieren, sodass sich die IT-Teams auf strategische Aufgaben mit hoher Priorität konzentrieren können.
Mit zentralisierten, kontextbezogenen und vertrauenswürdigen Daten können Datenexperten schneller reagieren und fundiertere Entscheidungen treffen, was ihnen hilft die Kennzahlen für Business Intelligence (BI) und Big Data zu erfüllen.
Durch die Förderung, Vereinfachung und Automatisierung von Governance geben Datenkataloge den Analysten die Gewissheit, dass sie mit den Daten arbeiten, zu deren Verwendung sie berechtigt sind, und dass diese Daten mit den Branchen- und Datenschutzbestimmungen im Einklang stehen.
Datenkataloge können große Mengen isolierter Daten aus allen Datenquellen eines Unternehmens (z. B. Data Warehouses, Data Lakes und Data Lakehouses) vereinheitlichen. Das Aufbrechen dieser Silos fördert einen breiteren Datenzugang und die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Stakeholdern.
Moderne Datenkataloge bieten eine breite Palette von Tools und Funktionen, die den Datennutzern helfen, Unternehmensdaten verantwortungsvoll zu finden, zu verstehen und zu nutzen. Zu den Hauptmerkmalen gehören:
Ein KI-Datenkatalog nutzt fortschrittliche Technologien wie Automatisierung, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, um herkömmliche Datenkatalogfunktionen zu verbessern und zu optimieren. Zu den Hauptmerkmalen eines KI-Datenkatalogs können gehören:
Gestützt durch Datenerkenntnisse können KI-gestützte Datenkataloge die Anreicherung technischer Metadaten in Echtzeit über Tausende von Datenbeständen hinweg automatisieren.
Mithilfe fortschrittlicher Datenklassifizierung können KI-Datenkataloge vertrauliche Daten identifizieren und kennzeichnen und anschließend Datenschutz- und Sicherheitsregeln wie Zugriffskontrollen durchsetzen.
Mit der intelligenten Suche können KI-Datenkataloge die Verarbeitung natürlicher Sprache nutzen, um Benutzeranfragen zu erweitern und zu verbessern und so relevantere Ergebnisse und Erkenntnisse zu erzielen.
Erkunden Sie unseren Data Matters Hub, um zu erfahren, wie Sie Herausforderungen im Bereich Daten und KI wie die Integration angehen können.
Lies dieses Q&A mit Stewart Bond von IDC, um zu erfahren, wie du die richtigen Daten für den richtigen Grund verwendest. Das geschieht durch Transparenz, Kontext und Kontrolle bei der Bereitstellung von KI-fähigen Daten für das KI-getriebene Unternehmen.
Erfahren Sie, warum IBM in diesem IDC-Bewertungsbericht, der Anbieter auf dem Markt für Data-Intelligence-Software bewertet und positioniert, als führend eingestuft wurde.
Lernen Sie die wichtigsten Best Practices kennen, um die Effektivität des internen Datenaustauschs für den Geschäftserfolg zu maximieren.
Erfahren Sie, warum IBM im Gartner® Magic Quadrant™ 2024 in der Kategorie „Data and Analytics Governance Platforms“ als „Leader“ genannt wird.
Verschaffen Sie sich einen ganzheitlichen Überblick über die Fähigkeit eines Softwareanbieters, die Kombination von Funktionen bereitzustellen, die einen vollständigen Überblick über die Datenproduktion und Datennutzung mit einem einzelnen Datenintelligenz-Produkt oder einer Suite ermöglichen.
Aktivieren Sie Daten für KI und Analytik mit intelligenter Katalogisierung und Richtlinienverwaltung. IBM Knowledge Catalog ist eine Data-Governance-Software, die einen Datenkatalog zur Automatisierung von Datenerkennung, Datenqualitätsmanagement und Datenschutz bereitstellt.
Wandeln Sie Rohdaten schnell in umsetzbare Erkenntnisse um, vereinheitlichen Sie Data Governance, Datenqualität, -herkunft und -freigabe und stellen Sie Ihren Datennutzern zuverlässige und kontextualisierte Daten zur Verfügung.
Erschließen Sie den Wert von Unternehmensdaten mit IBM Consulting und bauen Sie ein erkenntnisorientiertes Unternehmen auf, das Ihnen geschäftliche Vorteile verschafft.
Finden, verstehen, kuratieren und greifen Sie auf Daten, Assets und ihre Beziehungen zu – egal, ob sie sich in der Cloud befinden oder lokal gespeichert sind. IBM Knowledge Catalog ist eine Data-Governance-Software, die einen Datenkatalog zur Automatisierung von Datenerkennung, Datenqualitätsmanagement und Datenschutz bereitstellt.