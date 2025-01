Was ist intelligente Suche?

Endbenutzer können mit der intelligenten Suche Informationen überall (innerhalb oder außerhalb Ihres Unternehmens) und in Datensätzen unabhängig vom Format extrahieren: Big Data in Datenbanken, Dokumentenmanagementsystemen, digitalen Inhalten, Webseiten, auf Papier, ganz egal wo. Intelligente Suche und Enterprise Search sind ein Synonym für die Suche in natürlicher Sprache, die KI-Suche oder KI-gestützte Suche und die kognitive Suche.