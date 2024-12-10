In diesem Tutorial erfahren Sie, wie Sie das Pixtral 12B-Multimodalmodell von Mistral KI, das jetzt auf watsonx.ai verfügbar ist, für multimodale Aufgaben wie Bildunterschriften und visuelle Fragenbeantwortung anwenden können.
Im September 2024 brachte Mistral KI Pixtral 12B heraus, ein Open Source Large Language Models (LLM) unter der Apache 2.0 Lizenz.
Mit 12 Milliarden Parametern basiert das multimodale Modell auf dem Nemo 12B LLM von Mistral KI. Pixtral 12B hat zwei Komponenten: den Vision-Encoder zur Tokenisierung von Bildern und einen multimodalen Transformer-Decoder zur Vorhersage des folgenden Tokens anhand einer Sequenz von Text und Bildern. Der Bildcodierer verfügt über 400 Millionen Parameter und unterstützt variable Bildgrößen.
Das Modell glänzt in mehreren Anwendungsfällen, darunter das Verständnis von Grafiken, Diagrammen, Tabellen und Dokumenten in hoher Auflösung, die für Aufgaben zur Beantwortung von Dokumentenfragen, Anweisungsfolgen oder Retrieval-Augmented Generation (RAG)-Aufgaben eingesetzt werden können. Zusätzlich verfügt Pixtral 12B über ein Kontextfenster mit 128.000 Tokens, das die gleichzeitige Nutzung mehrerer Bilder ermöglicht.
In Bezug auf Benchmarks übertrifft Pixtral 12B verschiedene Modelle, darunter Qwen2-VL, Gemini-1.5 Flash 8B und Claude-3 Haiku. Bei bestimmten Benchmarks, darunter DocVQA (ANLS) und VQAv2 (VQA Match), übertrifft das Modell die OpenAI-Modelle GPT-4o und Claude-3.5 Sonett.
Neben der Möglichkeit, Pixtral 12B auf watsonx.ai zu betreiben, ist das Modell auch über Hugging Face, auf Le Chat, Mistrals Chatbot, oder über API-Endpunkt VIA La Plateforme verfügbar.
Schauen Sie sich dieses IBM Technology YouTube-Video an, das Sie in den Schritten 1 und 2 durch die folgenden Einrichtungsanweisungen führt.
Sie können aus mehreren Tools wählen. Dieses Tutorial eignet sich am besten für ein Jupyter Notebook. Jupyter Notebooks werden in der Data Science häufig verwendet, um Code mit verschiedenen Datenquellen wie Text, Bildern und Datenvisualisierungen zu kombinieren.
Dieses Tutorial zeigt Ihnen, wie Sie ein IBM Konto einrichten, um ein Jupyter Notebook zu verwenden.
Melden Sie sich bei watsonx.ai mit Ihrem IBM Cloud-Konto an. Bitte beachten Sie, dass Pixtral 12B derzeit nur in den Regionen IBM Europa, Frankfurt und London verfügbar ist.
Erstellen Sie ein watsonx.ai-Projekt.
Sie können Ihre Projekt-ID in Ihrem Projekt abrufen. Klicken Sie auf die Registerkarte Verwalten. Kopieren Sie dann die Projekt-ID aus dem Abschnitt Details der Seite Allgemein. Sie benötigen diese ID für dieses Tutorial.
Erstellen Sie ein Jupyter Notebook.
Dieser Schritt öffnet eine Notebook-Umgebung, in die Sie den Code aus diesem Tutorial kopieren können, um Prompt Tuning selbst zu implementieren. Alternativ können Sie dieses Notebook auf Ihr lokales System herunterladen und als Asset in Ihr watsonx.ai-Projekt hochladen. Dieses Jupyter-Notizbuch zusammen mit den verwendeten Datensätzen finden Sie auf GitHub.
Um Abhängigkeitskonflikte mit Python-Paketen zu vermeiden, empfehlen wir die Einrichtung einer virtuellen Umgebung.
Für dieses Tutorial benötigen wir einige Bibliotheken und Module. Stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes importieren; wenn diese nicht installiert sind, können Sie das Problem mit einer schnellen PIP-Installation beheben.
Geben Sie beim Ausführen der folgenden Zelle Ihren WATSONX_EU_APIKEY und Ihre WATSONX_EU_PROJECT_ID ein, die Sie in den Schritten 1 und 2 erstellt haben. Wir werden auch die URL festlegen, die als API-Endgerät dient.
Wir können die Klasse „Credentials“ verwenden, um unsere übergebenen Zugangsdaten zu kapseln.
In diesem Tutorial werden wir mit mehreren Bildern für multimodale KI-Anwendungen wie Bilduntertitelung und Objekterkennung arbeiten. Die von uns verwendeten Bilder können über die folgenden URLs aufgerufen werden. Wir können diese URLs in einer Liste speichern, um sie iterativ zu kodieren.
Um unsere Dateneingabe besser zu verstehen, zeigen wir die Bilder an.
Output:
url_image_0
url_image_1
url_image_2
url_image_3
Um diese Bilder so zu kodieren, dass sie für das LLM leicht zugänglich sind, codieren wir die Bilder zu Bytes, die wir dann in eine UTF-8-Darstellung dekodieren.
Nachdem unsere Bilder nun an das LLM übergeben werden können, richten wir eine Funktion für unsere watsonx API-Aufrufe ein. Die Funktion augment_api_request_body nimmt die Benutzeranfrage und das Bild als Parameter entgegen und erweitert den Inhalt der API-Anfrage. Wir werden diese Funktion in jeder Iteration verwenden.
Lassen Sie uns die Modellschnittstelle mithilfe der Klasse ModelInference instanziieren. In diesem Tutorial verwenden wir das Mistralai/Pixtral-12b-Modell.
Nun können wir unsere Bilder durchlaufen, um die vom Modell als Antwort auf die Anfrage „Was passiert auf diesem Bild?“ erzeugten Textbeschreibungen anzuzeigen.
Ausgabe:
Das Bild zeigt ein lebendiges Blumenfeld in voller Blüte unter einem klaren blauen Himmel. Die Sonne scheint hell und schafft eine ruhige und malerische Szenerie.
Auf dem Bild sitzt eine Person an einem Tisch, benutzt einen Laptop und hält eine Kreditkarte in der Hand. Auf dem Tisch neben dem Laptop stehen ein paar Äpfel in einer Schüssel.
Eine Person steht neben einem stark schneebedeckten Auto und hält einen roten Regenschirm, um sich vor dem fallenden Schnee zu schützen.
Das Bild zeigt einen Workflow zur Verarbeitung und Speicherung von Daten, wahrscheinlich für maschinelles Lernen oder Datenanalyse. Es beginnt damit, Quelldaten (wie HTML- oder XML-Dokumente) zu laden, die Daten in ein geeignetes Format umzuwandeln, sie in numerische Vektoren einzubetten, diese Vektoren in einem Vektorspeicher zu speichern und schließlich die Daten bei Bedarf abzurufen.
Das Pixtral 12B-Modell konnte jedes Bild erfolgreich detailliert beschriften.
Nachdem wir im vorherigen Schritt die Fähigkeit des Modells zur Bildunterschriftung gezeigt haben, wollen wir dem Modell einige Fragen stellen, die eine Erkennung erfordern. Bezüglich des zweiten Bildes, das die Frau beim Online-Shopping zeigt, werden wir das Model fragen: „Was hält die Frau in ihrer Hand?“
Ausgabe: Die Frau hält eine Kreditkarte in ihrer Hand.
Das Modell identifizierte den Gegenstand in der Hand der Frau korrekt. Nun wollen wir uns mit dem Problem auf dem Bild des schneebedeckten Autos befassen.
Ausgabe: Das Auto steckt wahrscheinlich im tiefen Schnee fest und lässt sich nur schwer oder gar nicht verschieben.
Diese Antwort unterstreicht den Wert, den multimodale KI für Bereiche wie Versicherungen hat. Das Modell war in der Lage, das Problem mit dem im Schnee stecken gebliebenen Auto zu erkennen. Dies könnte ein wirksames Instrument zur Verbesserung der Bearbeitungszeit von Versicherungsansprüchen sein.
Als Nächstes befragen wir das Modell zu den Schritten im Flussdiagramm.
Ausgabe: Das Diagramm veranschaulicht einen Workflow mit mehreren Schritten: „Laden“, „Transformieren“, „Einbetten“, „Speichern“ und „Abrufen“. Diese Abfolge stellt wahrscheinlich einen Workflow für die Verarbeitung und Speicherung von Daten dar. Diese in eingebettete Vektoren werden für effizientes Speichern und effizientes Abrufen transformiert.
Großartig! Das Modell konnte Objekte innerhalb der Bilder nach Benutzeranfragen erkennen. Wir ermutigen Sie, weitere Abfragen auszuprobieren, um die Leistung des Modells zu demonstrieren.
In diesem Tutorial haben Sie das Pixtral 12B-Modell verwendet, um multimodale Operationen durchzuführen, einschließlich Bildunterschrift und visuelle Beantwortung von Fragen.
Um andere multimodale Modelle auszuprobieren, schauen Sie sich dieses Tutorial zum multimodalen Modell Llama 3.2 von Meta auf watsonx.ai an.
Erfahren Sie, wie CEOs den Wert, den generative KI schaffen kann, gegen die erforderlichen Investitionen und die damit verbundenen Risiken abwägen können.
Erfahren Sie mehr über grundlegende Konzepte und bauen Sie Ihre Fähigkeiten mit praktischen Übungen, Kursen, angeleiteten Projekten, Tests und mehr aus.
Erfahren Sie, wie Sie generative KI und maschinelles Lernen sicher in Ihr Unternehmen integrieren können.
Möchten Sie eine bessere Rendite für Ihre KI-Investitionen erzielen? Erfahren Sie, wie die Skalierung generativer KI in Schlüsselbereichen Veränderungen vorantreibt, indem Sie Ihre besten Köpfe dabei unterstützen, innovative neue Lösungen zu entwickeln und bereitzustellen.
Wir haben 2.000 Unternehmen zu ihren KI-Initiativen befragt, um herauszufinden, was funktioniert, was nicht und wie Sie vorankommen können.
IBM Granite ist unsere Familie offener, leistungsfähiger und vertrauenswürdiger KI-Modelle, die auf Unternehmen zugeschnitten und für die Skalierung Ihrer KI-Anwendungen optimiert sind. Erkunden Sie die Optionen zu Sprache, Code, Zeitreihen und Guardrails.
Erfahren Sie, wie Sie das für Ihren Anwendungsfall am besten geeignete KI Foundation Model auswählen.
Erfahren Sie mehr über die drei entscheidenden Elemente einer starken KI-Strategie: die Schaffung eines Wettbewerbsvorteils, die Skalierung von KI im gesamten Unternehmen und die Förderung vertrauenswürdiger KI.
Trainieren, validieren, optimieren und implementieren Sie generative KI, Foundation Models und maschinelle Lernfunktionen mit IBM watsonx.ai, einem Studio der nächsten Generation für AI Builder in Unternehmen. Erstellen Sie KI-Anwendungen mit einem Bruchteil der Zeit und Daten.
Setzen Sie KI in Ihrem Unternehmen ein – mit branchenführendem Fachwissen im Bereich KI und dem Lösungsportfolio von IBM an Ihrer Seite.
Erfinden Sie kritische Workflows und Abläufe neu, indem Sie KI einsetzen, um Erfahrungen, Entscheidungsfindung in Echtzeit und den geschäftlichen Nutzen zu maximieren.
Profitieren Sie von einem einheitlichen Zugriff auf Funktionen, die den gesamten Lebenszyklus der KI-Entwicklung abdecken. Erstellen Sie leistungsstarke KI-Lösungen mit benutzerfreundlichen Oberflächen, Workflows und Zugriff auf branchenübliche APIs und SDKs.