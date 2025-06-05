Jüngste Fortschritte bei Inferenzstrategien, die die Rechenressourcen erhöhen und komplexe Algorithmen zur Testzeit einsetzen, definieren neu, wie LLMs komplexe Schlussfolgerungsaufgaben bewältigen und qualitativ hochwertigere Ergebnisse über verschiedene Eingabemodalitäten hinweg liefern. Die Inferenzskalierung optimiert die Gedankenkette (Chain of Thought, CoT) durch die Erweiterung der Argumentationstiefe. Diese Erweiterung ermöglicht es den Modellen, durch iteratives Prompting oder mehrstufige Generierung längere, detailliertere Gedankenketten zu erzeugen. Die Inferenzskalierung kann genutzt werden, um die multimodale RAG zu verbessern, wobei der Schwerpunkt auf dem Zusammenspiel von Modellgrößen, Computerbudgets und der praktischen Optimierung der Inferenzzeit für reale Anwendungen liegt.

Darüber hinaus unterstreichen Skalierungsgesetze und Benchmark-Ergebnisse die Kompromisse zwischen Vortraining, Feinabstimmung, Inferenzzeit-Strategien und fortschrittlichen Algorithmen für die Ausgabe-Auswahl. Sowohl größere als auch kleinere Modelle profitieren von der Skalierung der Inferenz, da sie es auch ressourcenbeschränkten Systemen ermöglicht, sich der Leistung modernster LLMs anzunähern. Dieses Tutorial demonstriert die Auswirkungen von Optimierungstechniken auf die Modellleistung und bietet umsetzbare Anleitungen für den Ausgleich von Genauigkeit, Latenz und Kosten bei multimodalen RAG-Bereitstellungen.

Dieses Tutorial richtet sich an Entwickler, Forscher und Enthusiasten der künstlichen Intelligenz, die ihr Wissen über Dokumentenmanagement und fortgeschrittene Techniken der Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) erweitern möchten. Sie werden lernen, wie Sie die Leistung der Inferenzskalierung nutzen können, um die multimodale RAG-Pipeline zu verbessern, die in einem früheren Rezept erstellt wurde. Dieses Tutorial konzentriert sich zwar auf Strategien für die Skalierbarkeit in multimodalen RAG, die speziell auf IBM® Granite® große Sprachmodelle ausgerichtet sind, aber ähnliche Prinzipien sind auf die meisten gängigen Modelle anwendbar, einschließlich der Modelle von OpenAI (z. B. GPT-4, GPT-4o, ChatGPT) und DeepMind.