RAG vs. Feinabstimmung

RAG ist eine LLM-Optimierungsmethode, die von Meta AI in einem Artikel aus dem Jahr 2020 mit dem Titel „Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive Tasks“ vorgestellt wurde.1 Es handelt sich um ein Datenarchitektur-Framework, das ein LLM mit den firmeneigenen Daten eines Unternehmens verbindet, die oft in Data Lakehouses gespeichert sind. Diese riesigen Datenplattformen sind dynamisch und enthalten alle Daten, die über alle internen und externen Kontaktpunkte hinweg durch das Unternehmen fließen.