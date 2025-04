Während der KNN-Algorithmus entweder für Regressions- oder Klassifizierungsprobleme verwendet werden kann, wird er in der Regel als Klassifizierungsalgorithmus verwendet, der davon ausgeht, dass ähnliche Punkte nahe beieinander gefunden werden können.

Bei Klassifizierungsproblemen wird eine Klassenkennzeichnung auf Grundlage einer Mehrheitswahl zugewiesen – d. h. es wird die Kennzeichnung verwendet, die am häufigsten rund um einen bestimmten Datenpunkt vorhanden ist. Während dies technisch als „relative Mehrheitsabstimmung“ („plurality voting“) bezeichnet wird, wird in der Literatur häufiger der Begriff „Mehrheitsabstimmung“ („majority vote“) verwendet. Der Unterschied zwischen diesen Terminologien besteht darin, dass „Mehrheitsabstimmung“ technisch gesehen eine Mehrheit von mehr als 50 % erfordert, was vor allem dann funktioniert, wenn es nur zwei Kategorien gibt. Wenn es mehrere Klassen gibt – z. B. vier Kategorien – werden nicht unbedingt 50 % der Stimmen benötigt, um eine Schlussfolgerung über eine Klasse zu ziehen; Sie könnten eine Klassenkennzeichnung mit einem Stimmenanteil von mehr als 25 % zuweisen. Die University of Wisconsin-Madison fasst dies hier mit einem Beispiel gut zusammen.