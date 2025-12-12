Viele von uns sind mit unimodalen KI-Anwendungen vertraut. Ein beliebtes unimodales KI-Tool ist ChatGPT. Chatbots wie ChatGPT verwenden Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP), um Benutzerfragen zu verstehen und Antworten in Echtzeit zu automatisieren. Die Art der Eingabe, auf die diese unmodalen großen Sprachmodelle (LLMs) angewendet werden können, ist auf Text beschränkt.

Multimodale künstliche Intelligenz (KI) stützt sich auf Modelle des maschinellen Lernens, die auf neuronalen Netzen basieren. Diese neuronalen Netze sind in der Lage, Informationen aus mehreren Datentypen mithilfe komplexer Deep Learning-Techniken zu verarbeiten und zu integrieren. Diese verschiedenen Modalitäten, die vom generativen KI-Modell erzeugt werden, werden manchmal auch als generative KI-Modelle bezeichnet und können Text-, Bild-, Video- und Audio-Input umfassen.

Multimodale KI-Systeme haben viele reale Anwendungsfälle, von der medizinischen Bilddiagnose im Gesundheitswesen mit Hilfe von Computer Vision bis hin zur Spracherkennung in Anwendungen. Diese Fortschritte in der KI-Technologie können verschiedene Bereiche optimieren. Der Hauptvorteil multimodaler Architekturen ist die Fähigkeit, verschiedene Datentypen zu verarbeiten.